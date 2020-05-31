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爸救妹遭急流沖走！姊哽咽還原經過：會游泳也沒用…曝「全家和樂日常」

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記者陳羿妏、陳以昇／新北報導

新北市雙溪區一家五口30日前往料腳坑附近遊玩，其中小女兒因拍照不慎落水，爸媽為了救起女兒雙雙跳下河，結果只有媽媽、小女兒上岸，爸爸卻遭湍急溪水沖走，目前警消仍持續搜索當中。對此，大女兒受訪時淚水忍不住奪眶而出，哽咽表示溪水很急、深，「就算會游泳也沒有用。」

▲雙溪（圖／東森新聞）

▲大女兒落淚受訪。（圖／東森新聞）

事情發生於30日中午，失蹤的58歲胡姓男子帶著母親、妻子及兩名女兒前往雙溪的料腳坑北勢溪河床遊玩野餐，20歲小女兒開心待溪旁拍照，卻意外失足掉入溪中，心急的胡男與妻子見狀趕緊跳下水中救女，孰料，最後僅母女上岸，胡男則消失於湍急水流中。

▲▼雙溪。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲溪水相當湍急。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

大女兒接受媒體訪問時頻頻哽咽，提到當下看到登山客經過，就拜託對方撥打119求救，而回憶當時，妹妹拍照不慎落入溪水時，還曾說過「別擔心我會游泳，不用救我」，沒想到妹妹再度被沖走，一開始爸爸想在岸邊拉住妹妹，結果也跟著一起滑進水中，又因為溪水湍急、有深度，她無奈表示「就算會游泳也沒有用」。

▲▼雙溪。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲原本一家五口要在枯樹枝平台處用餐。

警消獲報到場，立刻展開救援，行動進行到晚間7時許，由於天色昏暗搜索受阻，只好暫停。31日上午8時，新北市消防局搜救隊，在雙溪料腳坑19號設置前進指揮站，集結第1大隊消防員20人，義消16人，將步行前往現場，繼續執行搜索勤務。

▲▼搜救隊31日上午在雙溪區整裝再度搜索失蹤的胡男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲搜救隊31日上午在雙溪區整裝再度搜索失蹤的胡男 。

據了解，胡男的大女兒畢業於國立清華大學，小女兒則就讀國立台灣大學，大女兒表示，爸爸從兩姊妹小時候開始就會帶她們到處爬山踏青，料腳坑則是第一次前往，而胡男的臉書貼文也會PO出與家人的登山記趣，看得出來一家人感情相當好，然而，突如其來的湍急溪水，心急的家人們只能期盼早日找到胡男。

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