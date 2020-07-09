新北雙溪荷花季7/12開跑 「鶴橋上賞夜蓮」成一大亮點

▲新北雙溪荷花季今年主打「晝觀荷夜賞蓮」希望能吸引民眾前往參觀，欣賞自然之美。（圖／雙溪上林荷花園提供）

實習記者郭思妏／ 新北報導

荷花季來了！新北市雙溪區公所將從7月12日上午10時，在雙溪區台2丙線16.3K處上的林荷花田舉辦「2020新北稼日蒔光-戀戀雙溪荷所在」活動。今年主打「晝觀荷夜賞蓮」，讓民眾在夜晚時刻觀賞荷花，還能藉由浮動棧道近距離和荷花接觸，使體驗別有一番風味。

雙溪區公所表示，活動將從7月12日一路舉辦至8月22日止，期間內，每天晚上7時到9時都會點燈，因此民眾可以提早前往附近景點遊玩，傍晚先到市集挑選友善、有機的蔬果，晚上再前往荷花池欣賞睡蓮，在夜晚星光與燈光的交會下，浮動棧道猶如鵲橋，適合情侶一同前來觀賞。有別於以往觀賞白天荷花的風情，搭配著夜鷺與青蛙等大自然生物，可說是一場大自然音樂饗宴。

請繼續往下閱讀...

區公所更提到，因應後疫情時代為振興經濟，本次特別結合結合商圈攤販，也推出在地特色行程與友善農食推廣，來帶動在地經濟。今年還推出獨創料理-荷花飯糰，運用在地食材結合荷花元素製成，在7月12日也將在荷花園旁的小農市集販售，讓賞花民眾能以銅板價品嚐荷花的色香味。

▲本次活動現場推出荷花獨創料理，運用在地食材結合荷花元素製成。（圖／雙溪上林荷花園提供）

副市長吳明機表示，雙溪堪稱新北市後花園，乾淨無汙染的水質為發展有機農業和花田種植成功的重要因素。政府近兩年也大力推廣夜間賞蓮，民眾可沿線欣賞兩旁盛開的荷花，體驗新北市東北角最誘人的花景。

活動期間，新北市政府不只希望民眾前來觀賞美景，更想透過活動推廣自然風情。農業局表示，雙溪區是新北友善田園起源地，到目前為止，整個新北市的友善田園面積達到227.5公頃之多，而友善農業在雙溪區開花結果，不但產出許多安心、美味的農產，更有7.5公頃的荷花田可以欣賞，生態資源比以往更加富饒，歡迎民眾把雙溪當作大自然教室，親身來體驗。

另外，8月22日的重頭戲「浪漫一夏-荷花田幸福音樂會」配合七夕情人節，帶領民眾走向幸福鵲橋，時間會從下午5時開始，現場還會發放免費氣球，民眾可一面聆聽音樂表演，一面欣賞與荷花不同風貌的睡蓮。