雲林求贊助「1萬張悠遊卡給小學生」　柯文哲：我回去會處理

▲台北市長柯文哲11日到訪雲林。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲11日前往雲林，在市政交流階段，雲林縣代表喊話柯文哲贊助小學生1萬張悠遊卡學生證，推動智慧校園政策。對此，柯文哲回應，「我回去會處理」，讓現場響起一陣掌聲，不過柯文哲事後受訪時再度解釋，「可以討論啦，一萬張大概要100萬，我看看成本多少」。

談到智慧校園，雲林縣計畫處李明岳在報告表示，之前在悠遊卡公司的協助下，有幾所學校已經導入悠遊卡學生證，學生到離校都是透過賴推播給家長，及時掌握，並可使用OKMINI販賣機買牛奶，甚至可以買口罩、酒精，包含家裡回收的東西，都可以拿來學校的ITRASH，投進去就有點數回饋到悠遊卡裡面，小學生沿路會撿回收物到學校的ITRASH換點數。

李明岳說，第二階段要導入所有的中心學校，需要一萬張悠遊卡的資源，因為小學生都沒有學生證嘛，希望變成電子學生證，本來要採購，要提升成智慧校園，所以一定要這張悠遊卡當智慧校園的基本載具，平常要編預算去買悠遊卡，一張差不多在100多塊，如果他願意提供我們就減少差不多100萬支出。

李明岳解釋，只要在校門口嗶一下，家長就會收到「寶貝已到校」，離校的時候嗶一下，賴就會收到「寶貝已離校」，會綁定，不過這要讓家長簽署同意書，才提供這樣的服務，也可以單純只是一張識別證，沒有這功能。

柯文哲在致詞表示，剛看人工智能養台灣鯛，其實整個台灣產業，不僅在ICT、農業也要智能化，將來有很多合作機會，剛才講悠遊卡，就看聯絡人窗口是誰，「我回去會處理啊」，現場一陣掌聲。



雲林縣代表繼續爭取，「一萬張的悠遊卡齁，給我們學生當學生證，謝謝」，柯再度表示，「我會處理」。柯文哲事後受訪表示，「可以討論啦，一萬張大概要100萬，我看看成本多少」。