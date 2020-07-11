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柯文哲稱沒要拜訪韓國瑜「讓他休息」　張麗善：他們比我還熟啦

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲11日前往雲林市政交流，是否順便利用空擋私下拜訪前高雄市長韓國瑜，備受關注。柯文哲在受訪時否認，強調目前還沒有排，讓他休息一陣子再說。雲林縣長張麗善被問到，有幫忙聯絡韓國瑜嗎？張笑稱，「我想他們比我還熟啦 ！」

柯文哲一早參訪雲林布袋戲館，被問及跟張麗善本來就認識？柯文哲回應，「有啦、有啦，其實你們都忘記，張縣長以前在長庚醫院工作過，你們不曉得她是醫護人員」。他強調，台北市本來就2到3次外縣市交流，只是因為上半年疫情擋住，所以才被擠到後面來了。媒體追問，8月會不會去民進黨執政縣市，好比高雄？柯文哲似乎未聽清楚問題，回說看看情況，他不曉得，一年quota只有2到3次。

▲▼柯文哲訪雲林。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲訪雲林，雲林縣長張麗善陪同。（圖／記者楊亞璇攝）

對於柯文哲最近都找藍營執政縣市，是為2024鋪路嗎？柯文哲表示，「奇怪，今天沒有其他題目可以問是不是」再講一遍，台北市政府本來就有排2到3次的外縣市交流，其實還有一個目的是讓兩邊的這種高階公務員有互相認識的機會，因為還是有很多縣市合作，不管農產品交易，或是台北市酷克雲要推廣，給這些高階公務員有彼此認識的機會，市政交流是有好處的。

至於被問到柯文哲很努力跟藍營交朋友，是否擔心2024搶票？張麗善強調，市政交流是三月份就排了，因為疫情關係所以延到現在，雲林跟台北市有很多共通之處，「他們是最大消費地，我們是最大供應商」，雲林的農產品都會到台北農產公司去，所以希望跟台北市也好好交流，未來在我們整個農業漁業的拓展，有非常好的管道、很大的市場。

對於有沒有想見老朋友前高雄市長韓國瑜？柯文哲大笑後表示，這次沒有排，以後再講，目前還沒有排，讓他休息一陣子再說。至於張麗善有幫忙聯絡韓國瑜嗎？張笑稱，「我想他們比我還熟啦 」。柯表示，「對啦、對啦，見面不用她聯絡」。

另外，民眾黨即將在8月2日召開黨員大會，但報名人數慘兮兮，恐開不成，柯文哲表示，這個我們會盡量找人來啦，「不過後來我問說怎麼會找一個這麼交通不方便的地方，他們說南港展覽館太貴，我說哇，你放在那裡就已經不好動員了，又選一個這麼偏僻的地方」，再想辦法，我們會想辦法努力。

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