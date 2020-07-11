怨行政院會不讓六都列席　柯文哲：應留下溝通管道

▲台北市長柯文哲11日到訪雲林。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／雲林報導

台北市長柯文哲11日前往雲林市政交流，柯文哲忍不住抱怨，行政院會原本六都可以列席，但是因為疫情而暫停，後來就沒有恢復了，他認為應該要留下一個溝通管道。

柯文哲、雲林縣長張麗善下午一同出席青農座談，探討雲林農業問題。會後受訪時，被問及新北市長侯友宜對行政院長蘇貞昌攔車一事，張麗善緩頰說，「他應該不是攔車啦」，他是因為他到的時候，蘇院長要走了，所以要禮貌性地打個招呼說「啊對不起、對不起遲到了」，應該不是攔車啦，應該是善意的、善意的。

不過此時，柯文哲突抱怨說，「乾脆我明講，本來我們那個行政院（院會）六都可以列席，後來因為疫情暫停，後來好像就沒有恢復了」，雖然不一定說每次市長親自出席，不過留下一個可以溝通的管道也不錯，他認為不管是要實體會議還是線上會議，至少讓六都可以參加。

▲台北市長柯文哲到訪雲林。（圖／記者楊亞璇攝）

媒體追問，因首長不能去，不能好好討論三倍券？柯文哲回應，「留下一個溝通的管道啦，我覺得奇怪，本來行政院院會的時候六都有列席嘛，因疫情的關係停開，然後就沒有了，最好留一個溝通管道」。

對於蘇貞昌自豪，三倍券地方廠商都加碼，相當受歡迎。柯文哲批評，中央一個政策，逼迫每個地方政府大家去加碼，「實在是...我也不曉得，但是老實講，他等於丟一個餌出來，大家每個縣市政府要去加碼幹什麼」。

張麗善表示，基本上我們是希望能夠號召更多鄉親來到雲林縣消費，所以也提出三倍券消費兩千塊的話，不但可以抽汽車，還可以送農場、咖啡園，祭出這麼多的利多，所有都會區喜歡農場、喜歡咖啡園的人，盡量來雲林縣，至於希望三倍券花在雲林還是台北？張麗善笑說，「當然是花在雲林啊」，柯表示，反正每個縣市政府都要去努力。

對於日前曾要請衛福部長陳時中部長推銷雲林，但似乎沒下文？張麗善回應，她請陳時中來吃最好吃的魯肉飯，因為雲林是養豬大縣，豬肉是品質保證，醬油也是非常棒、米也很好，雲林是台灣糧倉、最大畜產中心，醬油在甕裡面受到陽光的照射後，又香又濃又純，這幾個東西結合在一起，一定是最好吃的魯肉飯。不過張麗善坦言，「目前為止，我大概很熱情的邀約了幾次，都沒有成行」。