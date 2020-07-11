帶妻子陳佩琪到雲林參訪　柯文哲：這樣她就沒時間寫臉書了

▲台北市長柯文哲走訪雲林，雲林布袋戲國寶大師黃俊雄（左）親臨現場，柯文哲說第一次看到本尊，勾起舊時的回憶。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台北市長柯文哲11日走訪雲林，上午到虎尾布袋戲館參觀，雲林布袋戲國寶大師黃俊雄也親臨現場，並演出經典戲碼，台北市長柯文哲表示，從小學五年級就開始看黃俊雄布袋戲，50年後第一次看到本尊，勾起舊時的回憶；而對於市長夫人一同隨行，市長柯文哲打趣笑說，帶出來她就沒時間寫臉書。

雲林縣長張麗善表示，市政交流早在3月份就已經排定，是因為疫情的關係才延到現在，雲林縣與台北市有許多共通之處，他們是最大的消費地而我們是最大的供應商，而農產品也都會到台北農產公司去，所以我們希望可以跟台北市也好好好交流，未來在農、漁業的拓展有好的管道與市場。

對於來到雲林縣會不會與前高雄市長韓國於碰面，柯文哲表示目前沒有安排碰面，並搖手說「讓他休息一陣子再說」，媒體轉問張麗善會不會幫忙柯文哲聯絡老朋友，雲林縣長張麗善笑著說，我想他比我還熟。

▲雲林布袋戲國寶大師黃俊雄也親臨現場，並演出經典戲碼。（圖／記者蔡佩旻攝）

針對民眾黨將在8月2日於國立體育大學綜合體育館舉辦黨員大會，報名人數僅1135人，距離法定的六千多人相差甚遠，柯文哲表示，會盡量找人來，對於地點有詢問怎麼找這麼不方便的地方，而承辦人員向他表示南港展覽館太貴，但國體大體育館稍微偏僻、不好動員，將再想辦法。至於屏東民眾黨也推人參選鄉長補選的看法，柯文哲說等下午選舉結果出來再說。

台北市長柯文哲今、明2日帶領40多名市府主管和台北媒體到雲林行兩天一夜參訪，將參觀與智慧科技結合的農、漁業，下午參訪地點除了透過國發會首家地方創生的台灣鯛生態創意園區砍看台灣鯛智慧養殖外更有水林鄉的微醺農場，以智慧農業透過APP處理水簾式的供水，包括溫度、濕度控制及施肥等；她代表雲林縣歡迎大家來到雲林山區海去走一趟，了解風情和農業。

▲雲林布袋戲國寶大師黃俊雄也親臨現場，並演出經典戲碼。（圖／記者蔡佩旻攝）



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