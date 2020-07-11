北市社會局長以「健康因素」求去　黃瀞瑩：柯文哲會「尊重」

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲小內閣又傳人事異動！今年4月1日甫上任的社會局長劉志光，傳出已向市長柯文哲以健康因素為由，自請離職，結束短短3個月的社會局長工作；對此，北市府未證實，僅表示人事異動預計在下周公布。至於外傳副市長蔡炳坤「管過界」太關注社會局業務，導致劉自覺遭架空而求去，蔡受訪否認，強調都是子虛烏有，自己和劉的互動相當自然。

對於劉志光傳出請辭一事，北市府副發言人都黃瀞瑩表示，有跟市長討論過，如果是健康的因素，市長也會尊重、接受這樣的理由，但對於其他子虛烏有的指控，現階段是不需要，也不必要的。黃強調，未來若有異動，會再正式對外說明。

副市長蔡炳坤說，劉志局長最近確實有跟市長提出要休息，主要是因為健康的因素。劉局長本身是醫生，對自己的身體最清楚基於健康因素，市長還是尊重，因為每個人的健康最重要。蔡說，最近會有一批人事調動，7月中期會一起調動。

蔡炳坤強調，劉志光上任到現在工作上都蠻順利的，過去擔任院長時期，社會局的石頭湯計畫、社區醫療等都有參與，一來對社會局業務可以很快上手，每天我們都一起開會，對業務掌握非常好，我們互動也非常好，社會局在劉局長短短3個月任期間可以順利推動業務，很感謝他。

至於外傳常「管過界」導致劉志光心生不滿才求去，蔡炳坤澄清，「子須烏有」，跟劉局長互動非常好，幾乎督導的10個局處中互動最多的，業務每天都保持聯絡，「互動毫無困難，我很驚訝這樣的講法，會傷到我跟劉局長，要澄清，對整個社會局的同仁也不公平」。

柯文哲2014年上任後，找了過去是自己學生的台大醫生許立民出任，接著許立民在2018年7月回歸台大，並以民間人士的身份協助柯拼連任，不少選舉造勢場合都可以見到許的身影。隨後柯成功連任，找來新竹市社會處前處長陳雪慧擔任社會局長。

而陳雪慧在今年1月底請辭，當時傳出市府高層不滿意陳的工作表現；但柯文哲在公開場合卻爆料說，陳雪慧是擋不住議員壓力而請辭。隨後由副市長蔡炳坤2至3月短暫代理社會局長，經遴選，劉志光在4月1日接任。