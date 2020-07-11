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美堤河濱公園撿到槍…他驕傲指認「我改的」！下秒自薦：想去國防部鑽研進修

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▲▼男子一眼就認出警方拾獲的槍枝為自己改造，還聲稱希望到國防部鑽研。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子一眼就認出警方拾獲的槍枝為自己改造，還聲稱希望到國防部鑽研。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

1名民眾日前在大直美堤河濱公園拾獲槍枝，警方追出1名男子涉有重嫌，隨即前往基隆逮人，並起獲改造手槍、改槍工具，還在租屋處內起出土製爆裂物、毒品等，男子自稱從小喜歡改槍，都是自己上網專研，移送時還說「希望可以到國防部研究槍枝」。

民眾在大直美堤河濱公園運動，卻在大樹下發現一包報紙，打開一看赫然發現槍枝，警方鑑驗後確定為改造的巴西金牛座手槍以及4顆子彈，向上追查發現23歲吳姓男子涉有重嫌，日前到吳男位於基隆的租屋處逮人。

警方也在吳姓男子的租屋處內起獲1把改造槍枝、9顆子彈，另外還有土製爆裂物以及毒品等證物，訊後依照《槍砲彈藥刀械管制條例》、毒品等罪嫌送辦。

吳姓男子一眼就認出警方拾獲的槍枝為自己所改，「直呼這就是我改的」，但也表示該槍枝早就賣掉了，可能是被買家丟棄在河濱公園。

吳嫌也向警方供稱，從小就喜歡改槍，還自己上網學習研究，最後再買工具進行改裝，遭警方移送時還聲稱「希望可以到國防部研究槍枝」，讓承辦警員當場傻眼。

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河濱公園槍枝改造國防部

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