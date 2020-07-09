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嚴德發視導三軍聯合反登陸預演　率全體為2名殉職陸戰隊士兵默哀

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▲嚴德發率全體人員為因公殉職國軍同袍默哀。（圖／軍聞社提供）

▲嚴德發率全體人員為因公殉職國軍同袍默哀。（圖／軍聞社提供）

記者蘇晏男／台北報導

國軍漢光36號演習將於13日起登場，而國軍9日在台中甲南海灘進行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演預演」，國防部長嚴德發也到場視導。其間，嚴德發除期勉全體參演官兵全力以赴，踐履捍衛國家職志外，更特別率全體人員為日前因公殉職的海軍陸戰隊上士陳志榮與上兵蔡博宇默哀一分鐘，表達對同袍的不捨與悼念。

根據《軍聞社》報導，嚴德發勗勉時首先代表三軍統帥蔡英文，嘉勉、肯定連日來辛勤操練整備的官兵；嚴德發也表示，在此次操演中，看到三軍各參演部隊充分展現平日精良的訓練成果和高昂戰志，官兵所留下的每一滴汗水，都是展現「自我防衛」決心的表現，更對國軍捍衛國家安全的實力深具信心。

▲第五作戰區9日實施「聯合反登陸作戰」實兵演練先期任務訓練。（圖／軍聞社提供）

▲第五作戰區9日實施「聯合反登陸作戰」實兵演練先期任務訓練。（圖／軍聞社提供）

對於近日外界針對漢光演習的輿論，嚴德發指出，「漢光演習」是國軍一年一度最重要且最高層級的三軍聯合防衛作戰訓練演習，在此之前各級部隊循序按訓練階段，分別先完成「駐地、專精、基地、三軍聯合作戰訓練及戰備任務訓練月」的演訓程序，秉持「為戰而訓」與貫徹「求精求實、從嚴從難」的原則，最後再藉由年度「漢光演習」實施整體戰力的總驗收，並做為未來精進建軍備戰的方向。

嚴德發表示，今天的實兵實彈演習，就是秉持「仗在那裡打，部隊就在哪裡訓」，以及「仗怎麼打，部隊就怎麼練」的要求，研判台中甲南海灘可能為敵遂行大規模聯合登陸的海灘，由第五作戰區以三軍聯合作戰型態，並結合全民總力，使此次演習更趨近於實戰場景，充分驗證國軍防衛戰力，共同執行台澎防衛作戰演習。

至於日前發生海軍陸戰隊99旅操演意外的憾事，嚴德發強調，「他們不只是陸戰隊的英雄，更是國軍的英雄、國家的英雄」，並請大家一起為正在病床上奮鬥的中士阿瑪勒·道卡度集氣、加油，希望他早日康復，回到國軍的大家庭中，繼續和大家共同努力守護家園。

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