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公車拋錨路中間…司機憂推得動嗎？　7警「啊斯」畫面曝：這輩子第一次推公車

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記者邱中岳／台北報導

北市9日下午，1台公車在基隆路、敦化南路口拋錨，警方獲報前往支援，但因公車擋住車道，造成現場交通堵塞，警方隨即叫來警力支援，起初司機還質疑「推得動嗎？」警方直呼「我們有好幾個人來了」，最後7名警察合力將公車推到路邊待援。

9日下午1時許，臥龍街派出所警員接獲報案，有公車拋錨在基隆路二段、敦化南路二段口，警方緊急前往救援，因公車堵住車道，造成現場一度壅塞，與蔡姓司機接洽後，預計將公車推到敦化南路二段的路邊等待救援。

▲▼公車拋錨在基隆路、敦化南路口，7名警員使盡吃奶力氣將車推到路邊待援。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲公車拋錨在基隆路、敦化南路口，7名警員使盡吃奶力氣將車推到路邊待援。（圖／記者邱中岳翻攝）

但因公車體積太大，蔡姓司機還擔心詢問「推得動嗎？」警方也安撫對方「我們有好幾個人來了」，一旁還有熱心民眾上前協助，最後1名警員在車頭引導司機轉彎，剩餘的6名警力以及熱心民眾則將公車推到路邊，讓交通順暢。

▲▼公車拋錨在基隆路、敦化南路口，7名警員使盡吃奶力氣將車推到路邊待援。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲公車拋錨在基隆路、敦化南路口，7名警員合力將車推到路邊，讓交通恢復順暢。（圖／記者邱中岳翻攝）

其中1名警員的密錄器還錄下警員使出洪荒之力推公車，還不斷發出嘶吼的聲音，還有警員表示「我這輩子第一次推公車」，一旁還有女警也喊到「推推推」，邊推也不斷指揮司機轉方向盤大喊「轉轉轉」。

7名警員以及熱心民眾，順利將公車推到敦化南路上等待救援，最後由拖車將公司送回檢修場，也排除了交通堵塞的情況。

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