談好80萬買二手賓士「只付30萬」　車行老闆「協商變輸贏」…全武行畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子向中古行購買賓士轎車，雙方約定80萬元交易，但男子僅付了30萬元就沒再繼續付款，雙方在10日晚上相約談判，最後一言不合大打出手，車行老闆還找人助陣，2人持鋁棒、木棍攻擊男子，監視器也拍下男子持木條反抗邊跑回店內，最後雙方也互相提出傷害告訴。

警方調查，年約25歲的何姓男子，在2020年3月向35歲的陳姓中古車商購買中古賓士轎車，雙方約定以80萬元購買，但是何男僅付了30萬元後就沒再繼續繳款，讓陳不滿找來25歲的盧姓男子，雙方相約10日晚上到八德路一家餐廳商討債務。

▲陳姓中古車商不滿何男約定80萬買中古賓士，只付30萬就拖延雙方相約餐廳協商。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方在10日晚上10時許，到八德路一家餐廳內相約談判，但雙方喝完酒後越吵越激烈，陳姓老闆盛怒之下，拿出鋁棒、木棍攻擊何，何男最後拿起木條反抗，邊往餐廳裡面逃，附近民眾發現後緊急報警處理。

▲警方將打人的陳姓中古車商、盧姓男子帶回派出所，雙方互控傷害最後依法送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後發現，何姓男子頭部、臉部都有瘀青、挫傷的情形，另外，陳姓中古車老闆的手部也有受傷，最後陳、盧人都被帶回去派出所，受傷的何姓男子則送往長庚醫院治療，最後雙方互控傷害，警方訊後均依傷害罪嫌將3人送辦。

▲警方將陳、盧所持的鋁棒以及木棍帶回派出所。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，陳姓中古車商因不滿何男花80萬購車，最後僅付了30萬就落跑，向何表示「沒錢就把車還我」，且陳認為中間這段時間的損失，都要何姓男子來補償，所以才會相約談判最後大打出手。

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