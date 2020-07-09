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社會 社會焦點 保障人權

租車公司股東談判「助陣」開2槍　警逮3嫌搜出突擊步槍和霰彈槍

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記者李忠憲／台中報導

檢警偵辦西屯區汽車租賃公司開槍案，經多日追查，9日召開記者會宣布破案。警方除逮捕開槍的莊姓男子等3人，起出2長5短改造槍枝，目前仍持續擴大偵辦中。市警局長楊源明重申，警方將秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，加強防制暴力案件發生，嚴辦到底！

▲▼第六分局偵破汽車租賃公司開槍案，逮捕3人起出7把改造槍枝。（圖／記者李忠憲攝）

▲第六分局偵破汽車租賃公司開槍案，逮捕3人，並起出包括霰彈槍等7把改造槍枝。（圖／記者李忠憲攝）

位於西屯區一家汽車租賃公司3日晚間6點多，有3名股東從高雄北上到該處，與台中1名股東對帳，過程中台中股東竟通報友人到場「助陣」，一名男子進入辦公室後，拿起手槍朝天花板開2槍後隨即離開。台中股東在10點多離開後，高雄3人才趕緊報案稱，對方有多人並攜有數把長、短槍。

▲▼第六分局偵破汽車租賃公司開槍案，逮捕3人起出7把改造槍枝。（圖／民眾提供）

▲▼警方在車內起出槍袋，起出多把長短槍，開槍主嫌也遭壓制。（圖／民眾提供）

▲▼第六分局偵破汽車租賃公司開槍案，逮捕3人起出7把改造槍枝。（圖／民眾提供）

第六警分局獲報立刻組成專案小組，報請台中地檢署檢察官陳宜君指揮偵辦。經連日追查，4日逮捕1嫌，並查扣涉案車輛及2長4短改造槍枝及改造子彈，其中長槍分別是突擊步槍及霰彈槍；8日查獲開槍周男與另一名共犯，另有1把改造手槍，目前正持續擴大偵辦。

另外，台中市警局在日前台灣大道開21槍破案後，也立刻展開全市大規模「掃黑行動及臨檢掃蕩專案」。期間除全面針對黑道幫派堂口據點、經營行業、圍事場所及成員經常聚集出入處所以優勢警力實施專案臨檢共計180處外，也檢肅治平專案目標4人、共犯成員26人、查獲各式槍枝10支、地下錢莊及暴力討債案件32件67人。

▲▼第六分局偵破汽車租賃公司開槍案，逮捕3人起出7把改造槍枝。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼市警局長楊源明感謝第六分局迅速破案。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼第六分局偵破汽車租賃公司開槍案，逮捕3人起出7把改造槍枝。（圖／記者李忠憲攝）

台中市警局長楊源明9日下午親自召開記者會，說明此案及連日來掃黑執行成效。他表示，本局將秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，加強防制暴力案件發生。對於街頭聚眾鬥毆、槍擊及其他刑案，除立即啟動快打部隊以優勢警力壓制，絕對在最短時間內偵破，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法。本局必定立即打擊、嚴辦到底以保障民眾免於遭受惡黑勢力之恐嚇滋擾、暴力威脅，建構臺中市安全宜居之生活環境。

楊源明也說，內政部警政署上期公布治安民調顯示，在「居住社區（或住家附近）整體治安狀況滿意度」項目，台中市民滿意度達95%，全國第一；台中市警局執行108年「掃黑」、「緝毒」、「打詐」等項治安重點工作表現亮麗，成績六都居冠。今年1-6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為6都最低，且與去年1-6月份比較，亦呈現發生數減少、破獲數增加治安穩定狀況。

他認為，台中市或許在升格之前槍擊案件很多，但升格之後逐年減少，以今年來講台中市槍擊案是六都最少，任何一件案件警方全力偵破，我們一定要讓市民有安全的生活環境，確保台中市良好的治安環境。

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