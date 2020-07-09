LIVE／三軍聯合「反登陸作戰操演」　中部海灘實彈發射

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

海軍陸戰隊日前發生操演意外，造成士官兵2死1重傷，漢光演習也因此遭外界質疑是「表演」。對此，國防部表示，年度的漢光演習是最大規模三軍聯合作戰演訓任務，配合演訓任務可驗證作戰計畫、強化部隊戰力，漢光演習是國軍官兵平時精勤訓練的成果，不容抹煞。今（9日）上午10時，國軍也將於陸軍第58砲指部圳堵營區實施「三軍聯合反登陸作戰操演」，並將於海灘進行實彈發射，《ETtoday新聞雲》全程直播，為您掌握。

國軍「漢光36號」演習將於7月13日起展開5天4夜實兵操演，今上午國防部長嚴德發在幹部陪同下，前往台中甲南海灘操演場地，視導第五作戰區「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」全兵力任務訓練，藉仿真實戰場景驗證作戰區平時聯合作戰訓練成效。

本次操演係模擬敵軍在海、空軍火力掩護下，大批船團集結於台中外海，對中部地區實施三棲進犯，第五作戰區即依敵登陸進程，對敵發起「聯合泊地攻擊」，由空軍IDF、F-16戰機、海軍濟陽艦及陸軍雷霆2000多管火箭等武器，率先對敵船團實施遠程精準攻擊，削弱敵軍戰力。

接續在作戰區指揮下，對敵突擊舟艇遂行「聯合反舟波射擊、灘岸火殲暨反擊作戰操演，除藉水際、灘岸布雷及阻絕障礙設置，遲滯敵舟波行動外，並由陸軍M110A2、M109A2自走砲，及M155、M105榴砲等各類火砲對海上目標進行射擊，續以AH-1W、AH-64E攻擊直升機及OH-58D戰搜直升機擴大射擊效果，最後以拖式、標槍飛彈、CM33、34戰鬥車、M60A3戰車等武器裝備，在第一線守備部隊協力下，分梯次對進抵灘岸目標進行射擊，有效殲滅來犯之敵。

第五作戰區表示，漢光演習在即，作戰區各部隊以完善各項操演整備，參演官兵持續戮力各項訓練，即為在下周正式操演時，展現長期精實訓練成果，籲請國人繼續支持國軍建軍備戰，以凝聚全民國防共識，強化國土防衛能量。

▼三軍聯合反登陸作戰操演將在中部海灘進行實彈發射。（圖／翻攝國防部發言人臉書）