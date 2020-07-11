　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

這是自首嗎？酒駕男導航迷路　撞毀花檯衝進雲林四維派出所

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲斗南警分局四維派出所，昨日晚間遭一名劉姓男子酒駕休旅車衝進花圃，撞擊聲響巨大讓值班員警嚇一大跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南警分局四維派出所，昨日晚間遭一名劉姓男子酒駕休旅車衝進花圃，撞擊聲響巨現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南警分局四維派出所，10日晚間約10點多突然遭休旅車衝進花圃，圍牆右邊柱子遭撞倒拖行，值班員警嚇一大跳衝上前去救人，發現駕駛劉姓男子竟渾身酒氣，所幸僅受輕傷，經送醫救治後已無大礙，警方將駕駛依違反公共危險罪嫌移送法辦。

四維派出所轄管斗南鎮林子、石龜、石溪、靖興等４里，為警員較少的偏郊小派出所，晚上10時後會關門改以「值宿」執勤，10日晚上約10點15分值宿員警站在門口正要關門時，突然聽到巨大的撞擊聲，同時見一輛白色休旅車瞬間衝進前廣場花圃，約10多公尺後卡在車棚旁的樹籬差約１公尺就撞上停在車棚的巡邏車，且距離值班台約５公尺。

▲斗南警分局四維派出所，昨日晚間遭一名劉姓男子酒駕休旅車衝進花圃，撞擊聲響巨大讓值班員警嚇一大跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色休旅車瞬間衝進前廣場花圃後卡在車棚旁的樹籬，差約１公尺就撞上停在車棚的巡邏車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，劉姓駕駛住在新北市，到雲林縣拜訪友人，聚餐時酒後三巡卻駕車依導航引導想上高速公路返家，卻疑似天暗路況不熟而迷航，行經四維排出所前欲從信義路左轉中和路轉大彎，因車速過快，才失控撞倒派出所右側圍牆石柱，再衝進派出所卡在樹叢。

▲斗南警分局四維派出所，昨日晚間遭一名劉姓男子酒駕休旅車衝進花圃，撞擊聲響巨大讓值班員警嚇一大跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南警分局四維派出所遭一名劉姓男子酒駕休旅車衝進花圃，重約近百公斤的磚造門柱也被拖行約10多公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

駕駛經值班警員查看救援後，發現身上有些許酒氣但意識清醒，所幸僅兩手臂和兩腿受擦傷，警員協助將其脫困，進行酒測並誡護送醫無大礙，訊後依違反公共危險罪嫌移送法辦。

▲斗南警分局四維派出所，昨日晚間遭一名劉姓男子酒駕休旅車衝進花圃，撞擊聲響巨大讓值班員警嚇一大跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南警分局四維派出所，昨日晚間遭一名劉姓男子酒駕休旅車衝進花圃，撞擊聲響巨大讓值班員警嚇一大跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

而派出所右側圍牆和門柱均遭撞毀，且重約近百公斤的磚造門柱也被拖行約10多公尺，現場一片狼籍，與牆上的「酒後不開車」警語成強烈對比。

▲斗南警分局四維派出所，昨日晚間遭一名劉姓男子酒駕休旅車衝進花圃，撞擊聲響巨大讓值班員警嚇一大跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲派出所遭酒駕車輛撞入花圃，現場一片狼籍，與牆上的「酒後不開車」警語成強烈對比。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►二手票券豐富你的生活

► 欸~妳過來一下！妳過來一下


【其他新聞】

►2車「3同對決」撞擊噴飛　畫面曝光...網驚：宛如「鏡像效果」

►不是掉進黑水溝啦　雲林混色米克斯成網紅…網笑：媽媽墨水不足

►白沙屯媽祖於埤腳慈聖宮駐駕　北港朝天宮董事長蔡咏鍀一路相隨

►香燈腳環保婆媽嬤烈日下「彎腰」　永遠走在隊伍最後畫出最美風景

►雲林縣陸上風力發電設置引眾怒　沿海民眾200人聚縣府堵能源局長陳情

ET快訊
超亮彗星7月都能肉眼直接看！天文館揭觀看時辰、方位
他點出博恩收費3問題！僅宋楚瑜沒付錢　賺到流量卻傷害台灣
海中央驚見一條狗！受困外傘頂洲1年多　獲救時狀況超慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

談好80萬買二手賓士「只付30萬」　車行老闆「協商變輸贏」…全武行畫面曝

撒3000萬架衛星設備！他盜錄節目訊號…轉給非法機上盒　判賠電視台1300萬

酒後老婆不給碰！他勃怒質疑有小王「持刀割妻頸」　警辣椒水壓制畫面曝光

韓妞1次要1萬5！他霸氣掏出被嫌「too small」　忍怒完事搶金飾洩憤…下場出爐

獨／謊稱名牌包大盤商　女開空頭支票詐同業6百萬還卸責虛擬人物

論壇嬌PO「一切以哥哥為優先」：讓你不虛此行！她一進房間火速脫光　下場超慘

台南永康自小客與救護車相撞　救護車3人受傷送醫

致命影像曝！苗栗女遭轎車追撞　噴飛5米撞號誌箱‧‧‧送醫傷重不治

這是自首嗎？酒駕男導航迷路　撞毀花檯衝進雲林四維派出所

疑妻外遇！七旬翁持刀砍64歲妻　割頸10公分...「劃過肚子」送醫

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

熱情海獅「肚肚撸地」幫清水池　髒水四處推散！網笑：來亂的吧

小朋友搶轎！帶粉紅超跑進幼兒園 奶音「媽祖～我愛祢」網：好感動

Hebe田馥甄《一一》起舞全身痠痛　只睡兩小時哀怨「想融化在床上」

高雄舞廳前惡煞「尋仇認錯人」　男被砍3刀斬斷大動脈放血慘死

談好80萬買二手賓士「只付30萬」　車行老闆「協商變輸贏」…全武行畫面曝

撒3000萬架衛星設備！他盜錄節目訊號…轉給非法機上盒　判賠電視台1300萬

酒後老婆不給碰！他勃怒質疑有小王「持刀割妻頸」　警辣椒水壓制畫面曝光

韓妞1次要1萬5！他霸氣掏出被嫌「too small」　忍怒完事搶金飾洩憤…下場出爐

獨／謊稱名牌包大盤商　女開空頭支票詐同業6百萬還卸責虛擬人物

論壇嬌PO「一切以哥哥為優先」：讓你不虛此行！她一進房間火速脫光　下場超慘

台南永康自小客與救護車相撞　救護車3人受傷送醫

致命影像曝！苗栗女遭轎車追撞　噴飛5米撞號誌箱‧‧‧送醫傷重不治

這是自首嗎？酒駕男導航迷路　撞毀花檯衝進雲林四維派出所

疑妻外遇！七旬翁持刀砍64歲妻　割頸10公分...「劃過肚子」送醫

BMW大7還能更豪華！全新層峰旗艦版418萬元搶攻老闆芳心

熬過疫情…唐美雲剃髮扮法海渡眾生　歌仔戲半年0收入靠紓困

沒人碰！門口信封長腳「轉圈圈移位」　他逮小偷超驚訝

長江中下游發布「洪水紅色警戒」　湖北第三大湖「水位創歷史新高」

談好80萬買二手賓士「只付30萬」　車行老闆「協商變輸贏」…全武行畫面曝

蔡英文、韓國瑜付錢上《博恩夜夜秀》　呱吉：「未揭露利益」是道德瑕疵

森林中野餐超仙！新竹山腳下「窯烤披薩」還能走進雲霧步道

撒3000萬架衛星設備！他盜錄節目訊號…轉給非法機上盒　判賠電視台1300萬

台南市成立「路樹倒伏處理平台」　SOP 解決倒樹危機

戴口罩打球不礙事！　道奇重砲最害怕是「口臭」

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

社會熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

快訊／「穆川申」發女警M字腿照！真警上門逮人

女移工染愛滋全台趴走失聯中　交往4嘉義男友

快訊／新北男持刀砍妻「割頸10公分」！水果刀劃肚子送醫

忠犬守中風主人餓死　屍臭救他一命

快訊／穆川申籌不出2萬保金　改限制住居

捷運排水溝見「男屍」！警一看打電話救人

3歲女童血染內褲！幼兒園的補償方案讓家屬更火

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

一條龍先生變電競國手　少年想出戰韓國寄來這封信

惡鄰居樓梯間堆滿鞋　一通電話檢舉最高罰20萬

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

更多熱門

相關新聞

他害女騎士撞死！竟1酒駕2肇逃

他害女騎士撞死！竟1酒駕2肇逃

一名邱姓貨車駕駛去年無照駕駛小貨車，行經苗栗竹南鎮開元路一處巷口時，沒打方向燈右轉，導致後方騎車的21歲陳姓專科女學生閃避不及撞上，送醫不治。苗栗地院日前認定，邱男以駕駛為業，卻未記取1次酒駕公共危險案、2次肇逃被吊照教訓，無照駕車犯過失致死罪，導致陳女無辜喪命，判處1年2個月徒刑。

南韓超馬悲劇　酒駕司機撞死3跑者

南韓超馬悲劇　酒駕司機撞死3跑者

賠到脫褲了！23歲借Audi A5上夜店　醉撞民宅毀9車

賠到脫褲了！23歲借Audi A5上夜店　醉撞民宅毀9車

男醉駕衝破民宅撞9車　1歲娃嚇醒狂哭

男醉駕衝破民宅撞9車　1歲娃嚇醒狂哭

抽血「不具法庭證據能力」！男勝訴免繳酒駕罰單

抽血「不具法庭證據能力」！男勝訴免繳酒駕罰單

關鍵字：

四維派出所酒駕斗南警分局

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陳建州道歉「真的是時候了」！

李榮浩下跪求婚　楊丞琳「忘詞哭叫5分鐘」完整畫面曝光！

身分證亂填A123456789　害他信用破產

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

預算千萬！郊區+豪車vs.市區+國產

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

獨／她兩腿「粉色爛肉」整坨磨爆　醫一切還秒噴屎：飯吃不下

汪東城道歉重申：我是中國人，祖籍廣東

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

斬首「生吞眼球」啃心臟　華裔男無罪

進口冷凍蝦驗出新冠病毒！陸海關暫停進口

科技海綿「其實超毒」！驚人成分曝...致癌風險高

更多

最夯影音

更多
很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想
粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面