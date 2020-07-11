這是自首嗎？酒駕男導航迷路　撞毀花檯衝進雲林四維派出所

▲斗南警分局四維派出所，昨日晚間遭一名劉姓男子酒駕休旅車衝進花圃，撞擊聲響巨現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南警分局四維派出所，10日晚間約10點多突然遭休旅車衝進花圃，圍牆右邊柱子遭撞倒拖行，值班員警嚇一大跳衝上前去救人，發現駕駛劉姓男子竟渾身酒氣，所幸僅受輕傷，經送醫救治後已無大礙，警方將駕駛依違反公共危險罪嫌移送法辦。

四維派出所轄管斗南鎮林子、石龜、石溪、靖興等４里，為警員較少的偏郊小派出所，晚上10時後會關門改以「值宿」執勤，10日晚上約10點15分值宿員警站在門口正要關門時，突然聽到巨大的撞擊聲，同時見一輛白色休旅車瞬間衝進前廣場花圃，約10多公尺後卡在車棚旁的樹籬差約１公尺就撞上停在車棚的巡邏車，且距離值班台約５公尺。

▲白色休旅車瞬間衝進前廣場花圃後卡在車棚旁的樹籬，差約１公尺就撞上停在車棚的巡邏車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，劉姓駕駛住在新北市，到雲林縣拜訪友人，聚餐時酒後三巡卻駕車依導航引導想上高速公路返家，卻疑似天暗路況不熟而迷航，行經四維排出所前欲從信義路左轉中和路轉大彎，因車速過快，才失控撞倒派出所右側圍牆石柱，再衝進派出所卡在樹叢。

▲斗南警分局四維派出所遭一名劉姓男子酒駕休旅車衝進花圃，重約近百公斤的磚造門柱也被拖行約10多公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

駕駛經值班警員查看救援後，發現身上有些許酒氣但意識清醒，所幸僅兩手臂和兩腿受擦傷，警員協助將其脫困，進行酒測並誡護送醫無大礙，訊後依違反公共危險罪嫌移送法辦。

▲斗南警分局四維派出所，昨日晚間遭一名劉姓男子酒駕休旅車衝進花圃，撞擊聲響巨大讓值班員警嚇一大跳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

而派出所右側圍牆和門柱均遭撞毀，且重約近百公斤的磚造門柱也被拖行約10多公尺，現場一片狼籍，與牆上的「酒後不開車」警語成強烈對比。

▲派出所遭酒駕車輛撞入花圃，現場一片狼籍，與牆上的「酒後不開車」警語成強烈對比。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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