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染愛滋女移工大追查！擁4名「台灣男友」　懷孕6個月想墮胎遭拒

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▲移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊已與雲林縣衛生局密切聯繋,除循線加強追查該名移工去向,主動查察轄區外來人口易聚集場所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲印尼籍逃逸女移工年約20多歲懷孕並已感染愛滋病，已透過移民署、警察局等單位全力協尋中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內驚傳有一名印尼籍女移工懷孕並已感染愛滋病，除下落不明外據傳更有4名台灣男友，雲林縣衛生局證實6月接獲轄區診所通報有印尼籍女子抽血檢驗HIV呈現陽性，已透過移民署、警察局等單位全力協尋中。移民署雲林專勤隊研判女移工可能在雲、嘉地區活動，正極查訪尋人。

據了解，該名印尼籍逃逸女移工年約20多歲，6月18日向另名僅來台2個多月的同籍女移工藉口幫忙申辦行動電話取得其雙證件後，由2名印尼籍男子、1名女子陪同到雲林一家婦產科診所欲進行人工流產手術，但當時已懷孕6個月，醫生不建議進行終止妊娠，4人即離開。而診所幫她做檢查及抽血，驗血結果赫然發現她感染愛滋病，趕緊通報雲林縣衛生局。

雲林縣衛生局人員指出，6月18日接獲轄區診所通報有1名印尼籍女子已懷孕24週，因不建議做人工流產後隨即離開，而診所當天有抽取該女子血液檢驗HIV，經送疾管署昆陽實驗室檢驗，18日結果出爐為陽性。追查發現其所留資料是另名4月來台於雲林工作的印尼籍女看護，且除英文名字單字略有不同外，居留證號碼、出生年月日均相同。

▲移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊已與雲林縣衛生局密切聯繋,除循線加強追查該名移工去向,主動查察轄區外來人口易聚集場所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊已與雲林縣衛生局密切聯繋,除循線加強追查該名移工去向,主動查察轄區外來人口易聚集場所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

被冒用身份的女看護否認有懷孕，僱主也證明女看護未曾獨自外出，經抽血檢驗HIV檢查呈陰性。深入追查後現這名逃逸女移工有４名台灣男友，且每周都會找男友約會並發生性行為，衛生局人員目前也正積極追查這4名男子的身分。

衛生局人員也曾撥打印尼籍孕婦所留手機號碼，有一名印尼籍男子接聽，但表示目前這名印尼女子人在外縣市工作，說完隨即掛斷電話，之後就不再接電話。目前除請各單位協助追查該名女孕婦外，也透過志工協助翻譯印尼文簡訊，定期傳簡訊告知孕婦，衛生局已找到可以安置中心待產，希望她能與衛生局連繫。

移民署表示，南區事務大隊雲林縣專勤隊已與雲林縣衛生局密切聯繋，除循線加強追查該名移工去向，主動查察轄區外來人口易聚集場所，並協助清查曾與其發生不安全性行為之感染高危險群移工身分，移民署特别呼籲，民眾如果發現疑似本案失聯移工的對象，請踴躍向雲林縣專勤隊通報檢舉，報案電話是（05）5346119。另提醒國人切勿貪圖一時之便,而催用來歷不明的外來人口,一旦不慎觸法將得不償失。

▲移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊已與雲林縣衛生局密切聯繋,除循線加強追查該名移工去向,主動查察轄區外來人口易聚集場所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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