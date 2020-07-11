《博恩夜夜秀》向蔡英文、韓國瑜收費　黃國昌：上2次都未付錢





▲黃國昌。（資料圖／記者林銘翰攝）

政治中心／台北報導

監察院10日公開第15任總統、副總統選舉政治獻金收支結算表，意外曝光當時的總統候選人蔡英文、韓國瑜都曾付費網路節目《博恩夜夜秀》，引發網友對利益揭露的討論。曾經上過《博恩夜夜秀》的前立委黃國昌11日表示，自己上了2次該節目，從未付過任何錢，但這本來就不是公益事業，向上節目的人收錢應該沒什麼問題。

根據監察院最新公告的2020總統大選政治獻金收支結算表顯示，韓國瑜在2019年11月25日支出給《博恩夜夜秀》共9萬4500元，用於播送、傳送或刊登宣傳廣告，同年12月17日再支出22萬500元，為委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃。而曾經在2019年4月上《博恩夜夜秀》的蔡英文，則是於同年5月14日支付13萬1040元用於節目專訪。

針對收費爭議，製作《博恩夜夜秀》的薩泰爾娛樂公司10日表示，上《博恩夜夜秀》當然要收費，「《博恩夜夜秀》是娛樂節目，只是題材比較政治，2019至2020年選戰期間，藍綠白黃橘的錢都有收。」

面對薩泰爾娛樂公司的說法，網友們開始好奇，那其他政治人物總共付了多少？對此，黃國昌11日在臉書後援會表示，他過去2次受邀上《博恩夜夜秀》，經驗很愉快，製作單位也從未提及錢的事，他也從未付任何錢；而博恩上他的直播，他也沒錢付給對方。

針對《博恩夜夜秀》是否該收費？黃國昌說，「薩泰爾本是娛樂事業，而非公益或媒體事業，向希望上節目的人收費，應該沒什麼問題。」

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▼黃國昌回應《博恩夜夜秀》收費一事。（圖／翻攝自黃國昌粉絲後援會）