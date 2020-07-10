2車「3同對決」撞擊噴飛　畫面曝光...網驚：宛如「鏡像效果」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮做傍晚發生一起車禍事件，兩輛「同牌、同款、同色」的轎車在路口發生撞擊，除力道強大造成安全氣囊爆開之外，其中一輛更是噴飛玉米田十多公尺，由於兩輛一模一樣的轎車對角碰撞，畫面曝光讓網友驚呼宛如照鏡子般的「鏡像效果」，虎尾警分局表示，兩方駕駛酒測均無飲酒反應，已調閱路口監視器釐清肇事。

▲兩車碰撞影像曝光，一模一樣的車款撞擊瞬間宛如「鏡像效果」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

這兩輛同款同色的轎車，在雲林縣虎尾鎮雲145乙與雲71路口發生碰撞，兩輛車車頭毀損，其中由林姓21歲男子所駕駛的車輛橫飛轉向270度停在車道上，另一輛由70歲黃姓婦人駕駛的車則直接衝入玉米田中，所幸僅1人受到輕傷。

▲車禍碰撞力道猛烈，黃姓婦人駕駛的車則直接飛進衝入玉米田中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

兩車碰撞影像曝光後，一模一樣的車款對象撞擊宛如「鏡像效果」，據了解，車禍發生當時碰撞聲響極大，目擊者表示，黃姓婦人車上兩個安全氣囊爆開，自行爬出車外。肇事原因疑為林姓男子左轉時未禮讓黃婦所駕駛的直行車，造成碰撞。

虎尾警分局交通組組長許智偉表示，虎尾該路段車多且車速也不慢，呼籲民眾行車須建立防禦駕駛觀念，無論路權如何，穿越路口時提醒自己會有車輛駛出,減速慢行，作隨時停車之準備，一旦遇到緊急事故發生，才有辦法緊急煞停，避免事故的發生。

▲車禍碰撞力道猛烈，林姓21歲男子所駕駛的車輛橫飛轉向270度停在車道上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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