不是打119！惡鄰居樓梯間堆滿鞋「當自己家」　一通電話檢舉最高罰20萬

▲樓梯間堆滿鄰居鞋子讓民眾上下困難，她氣得PO網請求協助。（圖／翻攝自我是板橋人）

記者陳豐德／新北報導

有這種惡鄰區該怎麼辦？新北市板橋一名張姓女子8日在臉書地方社團PO文，表示鄰居在公共梯間堆滿雜物、鞋櫃，讓她不知該找哪個單位處理，網友看到照片後痛斥「太沒公德心！」對此新北市消防局也分析，該鄰居已影響避難逃生安全，可撥打1999或向工務局報案，可罰4萬元以上、20萬元以下罰鍰，並能連續開罰。

張姓女子在臉書社團《我是板橋人》貼出照片後，引起近千名網友踴躍討論，民眾提議「走過去順便踢走」、「往下踢幾次就收了」、「當整棟樓只有他們一家是人，其他都不是嗎？」、「自私的人不意外」、「除非真的很惡劣的鄰居，不然有反應，人家應該都會改進」、「有一天如果發生火災就知道了……」，也有不少人點名應該找消防局來處理。

新北消防發爾麵在臉書粉絲團發文澄清，遇到公寓大廈因雜物堵塞逃生通道或防火巷阻擋逃生通道時，民眾先向管委會反映後，可撥打市民熱線「1999」或向「工務局」報案，才能盡速解決問題，而不是打119或消防局。

依照「公寓大廈管理條例」第16條第2項，住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設施等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，違者可依照第49條處新台幣4萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期不改善或不履行者，得連續處罰。

▼樓梯間堆滿惡鄰居的鞋子，消防局提醒打1999或向工務局檢舉即可開罰。（圖／翻攝自新北消防發爾麵）



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