儲備領犬員人力　台南市消防局辦理領犬員訓練

▲台南市消防局於7月7日至9日移地至楠梓搜救犬馴養中心，辦理領犬員培訓，由各大隊具有意願且熱愛動物、富有愛心、耐心者計17名人員參訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效儲備領犬員之人力，台南市消防局於7月7日至9日移地至楠梓搜救犬馴養中心，辦理領犬員培訓，由各大隊具有意願且熱愛動物、富有愛心、耐心者計17名人員參訓，並由消防局特搜分隊3名領犬員擔任教官，確立領犬員專業知能及責任感，並輔以科學、人道方式訓練及飼養搜救犬。

領犬員的任務重大，平時負責搜救犬之飲食、營養補給及基礎醫療等工作，人、犬幾乎24小時陪伴在一起，彼此的感情就像家人一樣緊密且互相信任，在災難現場更要隨時注意體能及健康狀況，一人一犬搭配出勤，培養出革命情感。

搜救犬訓練不輕鬆，訓練一隻搜救犬需要花費相當長的時間及心力，領犬員會針對每隻搜救犬的個性、能力去調整訓練方式，透過日常訓練能讓搜救犬與領犬員培養默契，建立深厚的感情，在災害現場才能發揮最大效能。

台南市消防局的2隻搜救犬（Kathy、Kenna）通過2019年亞洲區MRT搜救犬救援能力認證，台灣共有6隊通過認證，其中台南報名2隊皆通過認證，於2020年7月6日由內政部長徐國勇親自授階，授予搜救犬1線4星的榮譽，也是對這群救難夥伴的肯定，領犬員的辛勞更是功不可沒。

台南市長黃偉哲表示，為提升搜救犬馴養環境，消防局於2020年爭取建置搜救犬舍，增加搜救犬相關盥洗、電器設備、訓練器材等設施，可妥善規劃搜救犬之生活起居及訓練，未來將持續推動搜救犬的馴養工作，積極參加搜救犬評量，相互分享交流馴養技術，以全面提升災害搜救犬支援救災能力。

台南市消防局局長李明峯表示，搜救犬隊目前現有3位領犬員、3隻搜救犬，2隻通過IRO高級（B級）評量檢測、1隻通過IRO中級（A級）評量檢測，其中2隻搜救犬Kenna及Kathy亦於2019年取得亞洲區MRT搜救犬救援能力認證佳績。

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