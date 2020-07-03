鹿港小鎮火鍋店氣爆竄大火！瓦斯工人60%灼傷命危　屋主兒跳樓獲救　

▲鹿港火鍋店更換瓦斯不慎引大火。（圖／彰化縣消防局第三消消防大隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮中山路1間火鍋店正在更換瓦斯時，不慎發生瓦斯氣爆起火，整間廚房瞬間陷入一片火海，屋主的兒子看到屋內已經濃煙密布從二樓往跳下逃命而受傷，瓦斯行孫姓員工則二度燒燙傷，佔全身體表面積佔60%，送醫插管治療，不排除有生命危險，火勢目前已撲滅，而確切起火原因還有待調查釐清。

整起火警由彰化縣消防局第三大隊長施順仁指揮，因火警事發地點位於鹿港鬧區，火勢來的兇猛附近店家深怕被波及，紛紛在一旁圍觀，消防局緊急出動5消防分隊、各式消防車輛10輛、救護車4輛、消防人員23名、義消人員10人、協勤護理師1人到場搶救。

事發當時10時40分火鍋店尚未營業，現場為3樓RC加蓋鐵皮建築，1樓火鍋店，店家請瓦斯店人員到場更換瓦斯，不慎引火燃燒，此時屋主的兒子直接從中山路窗台跳下跌傷，而瓦斯施工人員則是手部灼傷，2人雙雙掛彩送醫治療。

彰基發言人周志中醫師表示，孫姓男子（61歲）送醫至彰基外傷中心，因頭部、臉部，脖子、雙上下肢燒燙傷，二度燒燙傷，佔全身體表面積佔60﹪，目前已經插管，施以鎮靜治療，不排除有生命危險。將進入彰基燒燙傷中心繼續救治與觀察後續生命徵象。

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