網友質疑高市府狂拆「韓」建設　工務局說話了





▲目前分隔島拆除及三民國小通學步道在韓市長任內時就已決定施工。（圖／記者洪正達攝，下同）



記者洪正達／高雄報導

高雄市三民區的中華地下道從韓國瑜在任市長時執行填平作業，順利在2020年3月份完工通車，不過卻有網友發現，目前的高雄市政府居然又在已經完工的中央分隔島上動土，質疑刻意拆「韓」手上的完成的建設，對此工務局則表示，因施工項目主要為三民國小的通學步道，且此項工程為韓國瑜市長任內決議動工，並非外界所稱的代理市府刻意拆除。

據了解，中華地下道填平後，主線道在3月上旬先行通車，當地民眾、里長、商圈及民意代表不斷反映中央分隔島阻隔該路口東西向及三民國小通學動線，經韓市府團隊評估後，在4月中即決定順應民意要求，將已完成的分隔島打除一部份，以方便東西向通行，並於6月21日正式進場施工。

工務局表示，中華路在園道以北路寬是60M，園道以南縮減為30M，為考量路型變化及行車安全，減少誤入對向車道，才會在園道以南至建國路間設置中央分隔島。目前拆除部分分隔島的工程已近尾聲，預計將於7月6日前完成路面恢復，新工處則說，因封閉內車道施工將限縮該路段南北向通行，請用路人多加利用同盟路、中庸街及自立路等相關南北向行車路線，確保工區周邊行車安全與順暢，對於施工所造成的不便也請民眾見諒。