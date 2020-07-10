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寶寶出生3個月！人夫「猛滑微信撩妹」怪老婆小心眼　神觀念讓萬人炸了

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▲▼渣男示意圖，非本文當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

▲渣男示意圖，非本文當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

一名男網友從以前就習慣滑交友軟體認識異性，直到結婚後仍保有這項興趣，日前帶老婆與3個月大的寶寶出遊，結果「被老婆發現上微信找附近的人，想認識當地的異性朋友」，兩人為此大吵一架，甚至鬧到快要離婚，讓他很忍不住發文請大家評評理，「我的觀念真的有問題，還是老婆心眼太小？」

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，老婆認為結婚了還到處認識異性，並且私下密切聊天互動，這行為等同於背叛，但他覺得自己從以前就有這愛好，喜歡把異性當作抒發心情的窗口，「誰說認識異性就一定是想幹嘛？我就覺得跟異性聊天可以紓壓⋯」不理解老婆為何要大驚小怪，雖然認識的異性中確實有幾人對他曖昧，「我沒有直接拒絕對方類似告白的話語，沒直接說已經結婚，那是因為不想傷害對方，想用拉長時間慢慢減少聯絡的方式淡化。」

請繼續往下閱讀...

▲▼人夫神觀念。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲普遍網友不認同原PO的觀念。（圖／翻攝自爆怨公社）

7小時過後，原PO又在《爆怨公社》發表另一則貼文，因為老婆希望他把LINE、微信的大頭貼都改成兩人合照，杜絕異性對他有非分之想，不過，「微信是唯一跟前任有連結的空間，希望可以透過這個知道她過得好不好」，深怕放與老婆的合照會刺激到對方，他不想做出有可能傷害對方的舉動。

接著兩人又吵到「與前女友合照」的問題，原PO平時會攜帶一顆隨身碟，裡面存放與前任的滿滿照片，「我真的覺得就只是回憶，沒那麼嚴重吧！」他覺得就算結了婚也不該把回憶抹去，而且最近因為這些事情和老婆頻繁爭吵，「吵到都不記得當初怎麼愛上的，所以開始覺得有壓力不開心，才沒有做到斷了異性的聯繫⋯這些難道老婆沒有問題嗎？」最後希望老婆好好向前看，不要老是糾結在這些事上，「我覺得她一點都不尊重我！」

貼文目前已突破萬人按讚，網友紛紛留言，「你是不是想被砲？一定要認識異性才能舒壓嗎？你三觀有問題，不是你老婆小心眼」、「你為什麼不單身要這樣害你老婆啊」、「你老婆嫁給你真的有夠可憐」、「奇文共賞」、「怎麼感覺是在反串」、「看到留言罵成這樣我就放心了」。

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