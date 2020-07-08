桃園嫩妻一夜未歸…醋夫「桿麵棍K頭」打死她！姊接死訊傻眼：不知妹結婚生子

記者陳以昇、莊智勝／桃園報導

桃園市龜山區7日晚間發生殺妻血案，58歲的林姓男子因懷疑38歲的曾姓嫩妻外遇，兩人口角一陣後，竟氣憤持桿麵棍朝著曾女頭部痛毆，不料竟失手將妻子活活打死。死者姊姊接獲通知後，8日下午趕往桃園榮總相驗，最近一次見到妹妹已是今年年節時，平時妹妹與家裡鮮少聯繫，家人連他結婚、生小孩都不知道，豈料再接到消息時，妹妹已經成了冰冷遺體。

▲林男懷疑妻子在外有染，憤而將其活活打死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

初步了解，58歲的林男有重聽，並領有殘障手冊，平時擔任清潔工，但僅公司有派任時才有工作，目前處於待業狀態，與曾女結婚約1年，2人育有一名還未滿周歲的兒子，一家三口在外租房落腳，目前全靠曾女在加油站工作養家。

由於林男與曾妻相差20歲，且平時2人都在外工作，再加上林男疑心病又較重，5日晚間，曾女與同事外出徹夜未歸，讓林男懷疑妻子外遇、與他人有染，因此憤而多次相詢。7日晚間，醋勁大發的林男再度質問妻子是否外遇，雖然曾女矢口否認，但林男根本就不相信，憤而揮拳朝著曾女痛揍，接著又拿起身旁的桿麵棍朝著曾女頭部痛毆，待發現她倒地失去意識後，這才嚇得急忙將曾女送醫，無奈因傷勢過於嚴重，經搶救後仍宣告不治。

▲林男行凶的桿麵棍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事後林男在醫院當場遭到警方拘提，訊問時林坦承犯行，但強調自己真的不知道下手會這麼重，從來就沒有想要打死妻子的意圖，沒料到後果竟會如此嚴重，說到傷心處還一度放聲痛哭。

8日下午，曾女遺體進行相驗，死者姊姊接獲通知後從高雄林園北上趕往桃園榮總，無奈地表示，妹妹不常與家裡聯絡，最近一次見到她已是農曆年節時，「她交這個男生，結婚、生小孩，我都不知道，現在突然告訴我死了，要我上來，我不知道要怎麼辦！」

▲曾女姊姊表示自己根本不知道妹妹結婚生子，突然就接到死訊，讓她不知如何是好。（圖／記者陳以昇翻攝）

對於案情，林男的房東僅表示自己「昨晚被他們搞到到現在都還沒睡，已經夠煩了」，對於案情不願多談。目前警方正深入調查，全案正朝殺人罪嫌偵辦，而曾女留下未滿周歲的幼子，則由桃園市社會局接手，暫時緊急安置。

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▲遭到丈夫毆殺的曾女。（圖／翻攝自死者臉書）

▲林男今遭警帶往桃園榮總相驗遺體，提到妻子一度痛哭失聲。（圖／記者陳以昇翻攝）