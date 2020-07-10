人夫終極時間管理「2天劈2女」　正宮埋伏拍51張照片神反擊

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓人妻懷疑呂姓丈夫外遇，於是找來林姓友人陪同跟蹤，沒想到意外抓到小四，相當於丈夫是一次劈腿兩女，不僅經常上摩鐵「休息」，還會一起出遊、外出用餐，讓她氣得對3人提告求償50萬元，最後獲判賠償15萬元，全案仍可上訴。

▲吳女目睹丈夫2天內分別帶小三、小四進上摩鐵。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

吳女在判決書中主張，丈夫從2018年9月起和張姓女子交往密切，同年同月26日兩人就一起前往台南市某精品商旅住宿，2018年12月17日則先後前往關子嶺某溫泉會館、台南市某摩鐵休息，事後還跑到高雄市吃魚翅火鍋，「交往期間丈夫不時出入張女住家，還一起出遊、用餐，可見他們關係親密，已經超越正常的交往分際。」

接著，吳女發現丈夫不僅有小三，還有小四程姓女子，兩人在2018年9月27日前往摩鐵，隔年3月29日又跑到另一間旅館住宿，「丈夫甚至會專程前往機場接送程女，一同出遊、外出用餐，親密程度宛如夫妻。」她不滿苦心經營的婚姻關係被破壞，身心承受極大痛苦，因此決定對3人提告求償50萬元。

對於上述指控，張女以及程女皆未出庭，也沒有提出任何書面聲明。呂男則辯稱他未與兩女前往上述地點，只有2019年3月29日那一次，因為程女肚子痛，才會陪同進入旅館休息，並沒有外遇，況且妻子提供的51張照片根本無法辨識車內的人，只是單方面的陳述，不足以當作證據。

▲呂男辯稱是因為程女肚子痛，才會進去旅館休息。（示意圖／123RF，與本案無關）

不過，陪同正宮跟蹤的林姓友人證稱，每次行動都是吳女先打電話過來，「然後我就開車去接她，有看過呂男接送兩女，也曾目睹他們一起去吃飯、進出旅館，而且我都有看到他們的臉，所以很確定」，直到最後一次，也就是2019年3月29日那次，吳女實在是受不了了，才打電話報警抓姦。

台南地院法官最後採信林姓友人的證詞並表示，縱使呂男堅稱自己是清白的，但他在婚姻關係存續期間與其他女子進入旅館休息，已經超過普通異性朋友之間正常交往的範圍，破壞吳女的家庭生活，損害配偶權，日前裁定3人應賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。