LIVE／台北上海雙城論壇22日登場、首採視訊模式　柯文哲最新說明

▲雙城論壇開幕式，柯文哲與時任上海市長應勇。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，目前台灣國境管制政策持續，2020年的台北、上海雙城論壇將改採視訊方式進行，目前暫定7月22日登場，並只舉辦1天。台北市長柯文哲預計在10日出席公開活動時，對外宣布舉辦消息以及相關規畫，《ETtoday新聞雲》將全程直播，帶讀者一同掌握。

2016年民進黨政府上台後，兩岸關係急凍，官方交流僅剩每年固定舉行的台北上海雙城論壇，此情勢變遷也讓柯文哲掌握兩岸話語權。不論兩岸之間關係如何惡化，柯仍相當堅持舉辦，確保兩岸間有一官方對話平台；儘管今年受到疫情影響，但在柯市府積極與上海市府協調下，仍折衷採視訊方式舉辦，延續兩岸交流。

根據北市府規畫，台北上海雙城論壇暫定22日登場，由於受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，以往3天的論壇相關活動也精簡，僅會舉辦1日；此外，上海方的人不會到台灣，雙方以視訊方式進行，主題將聚焦在防疫。柯文哲8日受訪時表示，雙城論壇已經辦了10年，沒有理由突然停掉，今年疫情，用視訊方式也減少很多的尷尬或是不方便，「原則上辦還是辦，用視訊」。

對於雙城論壇的進度，北市發言人周台竹回應，柯市長已在記者會說明清楚，他們不可能過來，因目前考量疫情，對方不可能到台灣來，所以將採視訊方式，通常在決定日期、什麼時候宣布，大家都要達成默契，「目前為止，我實在是無法對外說明」，但會在非常短時間會做宣佈，「宣布應該很快」。

針對雙城論壇將登場，陸委會副主委邱垂正9日在例行記者會提醒北市府，應注意《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等相關規範，並掌握台灣社會民意脈動與社會觀感，陸委會也會持續與北市府聯繫，提供必要協助。