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東森自然美給妳女神美肌！　NB-1標靶系列「體驗爆滿」

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▲▼支援,2020,美博會,自然美,體驗,做臉,場館,展示,商品。（圖／東森自然美提供）

▲上海美博會，東森集團自然美旗下品牌全亮相，設立體驗區。（圖／東森自然美提供）

記者任以芳／上海報導

上海美博會今（9日）登場，東森集團自然美旗下品牌，自然美、Bio-Up、THE PURE LOTUS、CHLOREL首次一起登場。自然美展館特地設置深度體驗區，一次療程40分鐘。其中，自然美王牌產品水光儀的NB-1標靶系列深受女性喜愛，會展人氣最旺地方。

▲▼2020,美博會,自然美,粉色美體系列,NB-1銀色,會展攤位,蔣欣,THE PURE LOTUS。（圖／東森自然美提供）

▲自然美王牌產品NB-1標靶系列深受女性喜愛。（圖／東森自然美提供）

美博會開幕第一天，自然美展館人潮踴躍，所有產品全亮相，還能現場體驗。其中，王牌產品水光儀的NB-1標靶系列深受女性喜愛。東森自然美執行長林燕玲表示，「我們這個首席培訓師會去現場，這次重點展示幾樣產品。第一個就是效果非常卓越水光課程，新上市的水光系列專業度非常高的，可以深入到這個真皮層的效果是十分顯著。」水光系列的高壓的水壓設計十分精細，噴發之後，可以深度清潔皮膚，「非常多化學或者是醫藥、激素化妝品，常年沉澱在皮膚底層裡面，經過水光療程，會被有效清理出來。」

另外，白藜蘆醇保養品也是自然美主打商品，擁有十分美白、修復肌膚等驚豔功效。東森自然美執行長林燕玲分享一個銷售案例，「自然美銷售團隊在深圳幫客戶做專業銷售的時候，她當場訂10套。」這位客戶之前買一套，試用後發現效果最顯著，後來加訂10套。

▲▼支援,2020,美博會,自然美,體驗,做臉,場館,展示,商品。（圖／東森自然美提供）

▲自然美體驗區人氣旺，美容成效立竿見影。（圖／東森自然美提供）

除了產品升級亮相，自然美充分展現與時俱進的高科技，展示世界級領先的儀器和項目。東森自然美營運總經理孫雅歆介紹，這次展出第一有以色列原裝女神機，對身體21部位改善修復器官細胞修復，提高身體免疫力，對面容是刺激膠原蛋白再生，抗衰老。第二，全息量子七功能儀，幫細胞洗個澡。第三，管理身體的機器人也會亮相，主要提高身體免疫療程抗衰老療程，這些高科技儀器都是自然美專業頂級秘密武器。

▲▼支援,2020,美博會,自然美,體驗,做臉,場館,展示,商品。（圖／東森自然美提供）

▲上海大力發展「東方美谷」，自然美扮演頂樑柱角色。（圖／東森自然美提供）

值得一提的是，美博會一連三天活動，上海市政府官方展館也有安排自然美產品展出，充分展現自然美在大陸影響力。東森自然美執行長林燕玲表示，「28年前自然美來到大陸落地的城市就是上海，發展至今已經是一個馳名品牌，在上海更是家喻戶曉。」多年來，自然美和上海市政府很好的合作夥伴。近年，上海大力發展「東方美谷」項目，這個被譽為大陸美容化妝界的矽谷，自然美扮演頂樑柱角色，不管從哪個緯度來看，自然美這塊招牌在大陸的影響力很深遠。

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