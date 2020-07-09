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萃取蓮精華！東森自然美「打造嫩白肌」　新電商品牌亮相

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▲▼2020,自然美,Bio-Up、THE PURE LOTUS,體驗, 展場攤位。（圖／東森自然美提供）

▲上海美博會首日，自然美重磅發表來自韓國濟州島 THE PURE LOTUS電商品牌。（圖／自然美提供）

記者任以芳／上海報導

上海美博會今（9日）登場，東森集團自然美旗下品牌，自然美、Bio-Up、THE PURE LOTUS、CHLOREL首次集體登場。其中，重磅發表來自韓國濟州島 THE PURE LOTUS電商品牌，萃取濟州八種珍品精華，廣受歐美消費者喜愛。另外，自然美美容SPA搭配水光儀的王牌產品 NB-1標靶系列、健康食品益生菌、白藜蘆醇系列保養品都是參展亮點。

▼東森自然美集團旗下品牌全亮相。（圖／自然美提供）

▲▼美博會,自然美,THE PURE LOTUS。（圖／自然美提供）

▲▼2020,自然美,Bio-Up、THE PURE LOTUS,體驗, 展場攤位。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美新推出電商品牌THE PURE LOTUS。（圖／東森自然美提供）

今年東森自然美集團參與美博會展出，首次率領旗下品牌一起亮相。東森自然美執行長林燕玲表示，「除了母品牌自然美加持，包括年輕線Bio-Up，電視購物CHLOREL品牌，還有新推出電商品牌THE PURE LOTUS，這些是我們第一次帶領旗下眾多品牌一起亮相。」未來，充分展示集團將朝向多通路、多品牌、多管道的發展策略。

▲▼美博會,自然美,THE PURE LOTUS。（圖／自然美提供）

▲自然美THE PURE LOTUS全系列產品，萃取蓮花精華，抗氧化效果十分好。（圖／自然美提供）

這次東森自然美主推的產品有哪些亮點？來自韓國濟州島THE PURE LOTUS備受注目，產品堅持追求天然植萃成分，集合濟州八種珍品，蓮花，綠茶、迷迭香、庫拉索蘆薈、橘皮、米、野梧桐、胭脂仙人掌果貫穿全系列產品，生產過程中採用48小時低溫冷風乾燥技術，即時提取製造，天然純淨。

東森自然美執行長林燕玲表示，「THE PURE LOTUS全系列產品，標榜取自法華寺池塘淨水養出來的360株有編號蓮花，濟州島本身水質純淨，運用精良技術去萃取蓮花精華，抗氧化效果十分好。」是這次展出最大亮點之一。

▲▼2020,美博會,自然美,粉色美體系列,NB-1銀色,會展攤位,蔣欣,THE PURE LOTUS。（圖／東森自然美提供）

▲自然美王牌產品NB-1標靶系列也是參展亮點之一（圖／東森自然美提供）

自然美超級王牌產品水光儀NB-1標靶系列也是參展亮點之一，隨著品牌全新再升級亮相美博會。NB-1標靶系列使用世界先進高科技儀器無針水光，將NB-1標靶產品經過霧化成微小分子，深度注入肌膚年輕活力。另一款明星產品NB-1標靶水光勝肽肌潤液（小銀管）號稱自然美史上最強居家水光保養，讓美容院的療效更持久。現場體驗項目還有結合自然美容術的特色產品敷面粉，徹底清潔毛孔髒汙。

▲▼支援,2020,美博會,自然美,體驗,做臉,場館,展示,商品。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美優質品牌在美博會上廣受好評。（圖／東森自然美提供）

針對小資族女性Bio up品牌也是參展主打亮點，東森自然美營運總經理孫雅歆表示，「輕醫美Bio up品牌是採用光電類的項目，儀器加產品，護理方式十分便捷，對於一些年輕族群有非常好的吸睛率。」每次消費者體驗過後，整個儀式感非常好又很有樂趣，非常受到年輕人、講求快美容的上班女性喜愛。

注重消費者健康的自然美，3月份疫情期間，推出自然美研發的益生菌，東森自然美市場部副總經理馮晨表示，「 這款益生菌可以保護客人的腸胃健康，帶動全身的免疫力提升」，也是第一次在美博會與大家來見面。

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