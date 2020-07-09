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四肢截肢「微笑天使」郭韋齊愛上日月潭　守護「水沙連古道」淨山登頂

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▲▼四肢截肢「微笑天使」郭韋齊愛上日月潭，親自參與守護「水沙連古道」淨山，為日月潭三岳完登系列活動揭開序幕。（圖／日管處提供，下同）

▲▼四肢截肢「微笑天使」郭韋齊愛上日月潭，親自參與守護「水沙連古道」淨山，為日月潭三岳完登系列活動揭開序幕。（圖／日管處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

日月潭的美，連四肢截肢的「微笑天使」郭韋齊都愛上了。響應2020脊梁山脈旅遊年，郭韋齊9日親自參加日月潭特色遊學中心的淨山活動，揭開日月潭脊梁山脈旅遊年「三岳同登認證」系列活動序幕。

在交通部觀光局日月潭國家風景區管理處洪維新處長、魚池鄉劉啟帆鄉長及歐都納程鯤董事長還有眾多山岳協會的陪同下，一步一步完成水沙連古道淨山任務，並藉此宣告疫情解封後，日月潭安心旅遊與脊梁山脈活動正式展開。

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日管處處長洪維新表示，日月潭因應後疫情時代的國旅爆發現象，特別重視風景區的旅遊安全、旅遊秩序、設施維護以及環境清潔，上周與歐都納聯手邀請中部各山岳協會與在地居民，辦理三岳聯合淨山活動，總計228人同時出發，清理水社大山、貓囒山及與頭社後尖山，共清出85.3公斤的垃圾。

看到淨山過程受到大家熱烈支持，還有過程中的辛苦也特別感動，呼籲遊客到戶外旅遊強健身心時，也要珍惜自然環境，一同守護日月潭之美。

▲▼四肢截肢「微笑天使」郭韋齊愛上日月潭，親自參與守護「水沙連古道」淨山，為日月潭三岳完登系列活動揭開序幕。（圖／日管處提供，下同）

▲▼四肢截肢「微笑天使」郭韋齊愛上日月潭，親自參與守護「水沙連古道」淨山，為日月潭三岳完登系列活動揭開序幕。（圖／日管處提供，下同）

歐都納程董事長特別感謝在企業成立45周年時，有機會承辦日月潭脊梁山脈系列活動，得以發揮社會企業精神，以山林活動來為企業慶生格外具有意義，歐都納長年支持國內外山岳活動，這次本來還邀請韓國知名登山家金未坤先生來台，可惜因為疫情因素無法成行，不過金先生也特別錄製短片給予祝福，並承諾國際解封之後一定會帶領韓國登山界到台灣體驗日月潭之美。

日月潭脊梁山脈旅遊年下半年的活動也正式展開，包含「三岳完登~走行山城‧大腳遊明潭」活動，將登山步道與日月潭特色活動結合，透過1到2日的遊程推薦，讓您體驗「山」與「水」的日月潭戶外活動，並深度遊訪日月潭紅茶文化與人文特色，從不同的角度，感受日月潭的美好。

日月潭脊梁山脈旅遊年「三岳同登認證」，只要完成水社大山、貓囒山、頭社後尖山3選2步道完登挑戰，就可以獲得日月潭限定「完登認證專屬榮譽原木掛牌」，同時在登山步道途中也有「尋找大自然尋寶活動」，尋找到任務小卡，就可以參加週週抽「明潭三岳AR名信片套組」，集滿15個任務小卡，每月前5名還可獲得「明潭三岳紀念登山杯+AR名信片套組」，為遊訪日月潭留下美好回憶。活動詳情請搜尋【三岳完登】活動網頁。

・地點方便

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