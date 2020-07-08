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繩索「高空攀樹」救援訓練有成　南投消防救難技能更上層樓

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▲▼南投縣消防局2階段繩索技術訓練，包括基礎繩索救援訓練，及特殊高難度的樹攀救援技術訓練，8日驗收訓練成果。（圖／南投縣消防局提供，下同）

▲▼南投縣消防局2階段繩索技術訓練，包括基礎繩索救援訓練，及特殊高難度的樹攀救援技術訓練，8日驗收訓練成果。（圖／南投縣消防局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

最近飛行傘失控等意外導致的受困高處，山域事故等高危險、特殊地形待救狀況層出不窮。南投縣政府消防局積極規劃推動，繩索救援及樹攀救援技術特訓，召集埔里及中心碑2分隊為主的縣內消防特種搜救好手投入訓練，經過2梯次密集特訓，8日驗收成果，隊員們順利成功達成救援模擬飛行傘友受困五層樓高大樹的艱鉅任務。

中心碑消防分隊長陳世賢指出，南投縣埔里鎮虎頭山為國內知名高空飛行傘訓練及起降地點，由於風景秀麗吸引眾多前往體驗行傘運動的觀光人潮，但也因此不時發生高空飛行傘失控，傘友飄墜高處受困於大樹或高落差懸崖等，高危險特殊搶救勤務。

為強化這類的救災技能，提高特搜救援人員及受困者的安全，縣府消防局特別規劃了2階段繩索技術訓練，包括第1階段的基礎繩索救援訓練及特殊高難度的樹攀救援技術訓練。

▲▼南投縣消防局2階段繩索技術訓練，包括基礎繩索救援訓練，及特殊高難度的樹攀救援技術訓練，8日驗收訓練成果。（圖／南投縣消防局提供，下同）

▲▼南投縣消防局2階段繩索技術訓練，包括基礎繩索救援訓練，及特殊高難度的樹攀救援技術訓練，8日驗收訓練成果。（圖／南投縣消防局提供，下同）

消防局並邀請曾獲得2017年第14屆「GRIMPDAY繩索救援賽」世界冠軍團隊，高雄繩索救援大隊（KRRT）的教官擔任這次特訓教官，KRRT教官洪丞軒指出，基礎繩索救援特訓，對多數消防特搜弟兄來說，算是基本技能的加強版，至於樹攀救援技術訓練則是受訓學員較陌生也更具挑戰性的技能。

洪教官指出，樹攀救援最關鍵的挑戰就是如何將救援繩索安全準確的投繫到待援處的高遠樹枒，包括徒手投擲、彈弓投射甚至無人機拉繩投繫，都需要受訓學員熟練到能應付各種狀況下，不同的現實地形地物上，一旦能將救援繩索與受困待援者所在處繫牢，接下來就是搜救人員靠著繩索攀爬接近待救者，再進一步為待救者綁繩確保及協助垂降或滑降的後續救援作業，這都是需要體力及專注技能的完全發揮，而這也是這次訓練最大的目的。

▲▼南投縣消防局2階段繩索技術訓練，包括基礎繩索救援訓練，及特殊高難度的樹攀救援技術訓練，8日驗收訓練成果。（圖／南投縣消防局提供，下同）

▲▼南投縣消防局2階段繩索技術訓練，包括基礎繩索救援訓練，及特殊高難度的樹攀救援技術訓練，8日驗收訓練成果。（圖／南投縣消防局提供，下同）

受訓學員施博硯、洪育超指出，受訓後未來面對可能發生的飛行傘高空受困救援的狀況，因為已經有了充分的認識與準備，就變得更好信心達成救援任務，當然教官指導及特訓課程都只是師父引入門，接下來還需要個人及所屬消防分隊團隊弟兄不斷的自我訓練精進熟練技能，才能讓每一次的救援任務都有圓滿的結果。

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