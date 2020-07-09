不該仰賴補助！觀光業者籲「不適者淘汰」：裝睡的人就繼續睡吧

▲交通部長林佳龍日前表示，尊重市場退場機制，觀光市場將重新洗牌。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光產業大受打擊，交通部將祭出紓困3.0，協助業者補貼員工薪資。交通部長林佳龍日前表示，「觀光業者人助也要自助」，引發部分業者不滿。不過仍有旅遊業者認為，「物競天擇，不適者淘汰」，直言「裝睡的人就繼續睡吧」。

林佳龍7日表示，交通部透過紓困、振興等政策，這半年沒有出現觀光產業的倒閉潮，未來國境風險持續嚴管，希望透過近期的國旅爆發，帶動觀光產業轉型，「要人助也要自助」，市場有退場機制，經由疫情影響重新洗牌、盤整，交通部作為觀光主管機關，職責就是讓這個過程更為平順。

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▲近日國旅人潮爆量。（圖／觀光局提供）

此番話引發熱議，有業者認為「這話讓人很傷心」，林佳龍8日解釋，過去觀光產業過度競爭，市場上多是「重量」，因此當下就改進入「重質」，畢竟過度競爭的市場下，利潤就會減少，業者若願意轉型，交通部會全力協助。

林佳龍表示，若業者評估後決定退場，交通部也尊重市場機制，協助提供「軟著路」照顧被遣散的員工，他強調，疫情衝擊下，旅遊業的進退場都是市場的機制，是不可抗力，交通部的政策也須從紓困逐步走向振興，才不會讓外界認為「我們一直停留在紓困」。

▲雖國旅暴增，對旅行社而言幫助不大，近期不少旅行社傳出裁員或減薪公告。（圖／觀光局提供）

近兩日有越來越多旅遊業者發聲，支持林佳龍一席話，有業者表示，現今市場上確實有許多沒有競爭力的「半癱瘓公司」，任何行業都是物競天擇，適者生存，疫情盛行大家受災，其實也是公平的，是危機也是轉機，可僵化也可以活力。難道要每天講假話、說場面話或粉飾太平，才是好官？

還有業者直言，政府只能救急不能救窮，業者生存仰賴的是市場，不是補助，物競天擇不適者淘汰，業者需聽進真話才會覺醒，為這句話罵部長者，表示未醒；就繼續睡到死吧。

▲觀光業者認為，物競天擇，確實應不適者淘汰。（圖／觀光局提供）