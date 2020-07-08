2020萬人泳渡日月潭9月27日登場　7月11日起開放網路報名

▲▼2020第38屆日月潭國際萬人泳渡暨第6屆公開水域游泳錦標賽，將於7 月11日上午8時起開放網路線上報名。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

2020第38屆日月潭國際萬人泳渡暨第6屆公開水域游泳錦標賽，將於7月11日上午8時起開放網路線上報名。南投縣政府8日於雲品酒店召開記者會，由南投縣副縣長陳正昇宣布這項好消息，誠摯邀請大家相約組隊報名參加。今年受疫情影響不開放國外來台的泳客參加，但仍規定報名須5人成隊，限額2萬人，而公開水域游泳錦標賽則限3千人，額滿為止。



萬人泳渡日月潭起跑儀式，除展示歷年來活動的照片、泳帽、毛巾等紀念品，也邀請雲品吉祥物DiD到現場同樂。副縣長陳正昇、日月潭風景區管理處副處長廖錫標、埔里四季早泳會會長蔡金雀及中華民國游泳協會理事長曾正宗等貴賓齊聚，一起推出萬人泳渡造型大蛋糕，象徵報名儀式啟動。

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副縣長陳正昇表示，萬人泳渡日月潭活動，在大家的齊心努力維護下邁入第38屆，已打響名聲成為國際性的泳渡活動，今年泳渡活動將在9月27日登場，前一天的9月26日「2020第6屆日月潭公開水域游泳錦標賽」，錦標賽除了原挑戰組外，也將新增競賽分齡組，以培養更多國內基層選手，開賽前則將新增SUP立式划槳3000公尺競速賽，精彩可期。



今年與往年最大的不同，除不受理國外遊客及選手來台參加外，縣府也與茂德科技合作，創新研發GPS安全定位系統，全球首創正式導入水域安全及賽事計時，將在錦標賽中放置500位選手做實戰測試，將可有效縮短救援時間，提升活動安全。陳副縣長也特別感謝雲品酒店主動參與淨潭活動，結合民間與政府資源，相信必能號召更多人參與，讓萬人泳渡活動辦得更好、更有品質。



雲朗觀光海外事業處總經理張倚蘭表示，雲品溫泉酒店以服務、溫暖為出發點，今年萬人泳渡期間前一週號召潭區飯店，一起推動活力運動週，享受十項全能的日月潭，並將在雲品酒點展覽歷屆的泳帽、毛巾和精彩照片，泳渡的隔天也將舉辦「淨潭活動」，希望號召更多泳者與企業商家加入響應。





縣府教育處指出，水中GPS安全追蹤定位目標縣府已努力6年，今年與茂德科技合作創新研發GPS安全定位系統，並開發全新的戶外安全監控與災害預防智能化服務系統，化被動為主動，全球首創正式導入水域安全及賽事計時，將有500位競賽組選手實戰測試，透過系統可定位並監控參與者個人生理狀況，大幅縮短意外事發搶救時間，且縮小搜救範圍，有效保障參與者生命安全。



另外，今年也將首度聘任國立台灣體育運動大學趙榮瑞教授及國立清華大學林貴福教授，國立台東專科學校陳裕鏞教授等三位，為泳渡活動導入運動科學及運動生理專業，研究分析統計，提供大會對於參與者相關數據分析統計研究，讓萬人泳渡活動在運動健康領域提升，再創新猷。



網路線上報名時間為7月11日上午8時起開放（萬人泳渡報名網址http://www. pulifourswim.tw/）、（公開水域游泳錦標賽（https://sport.promos.com.tw/ sunmoon2020/），額滿即止。

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