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國民黨轟林佳龍「鴕鳥心態」　觀光業者：此話太離譜！旅遊業該感恩

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▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,旅客,高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲疫情衝擊下，民眾只能在國內旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎衝擊，觀光產業大受打擊，國民黨團今日召開「旅行業拚觀光？關光光？政府紓困3.0要加快」記者會，文傳會主委王育敏批評交通部長林佳龍「失職」，並直言林佳龍要求沒競爭力的業者退場是「掩飾自己無能、鴕鳥心態」。對此，旅行公會全聯會理事長蕭博仁直言「太離譜」，且疫情下不只旅遊業受衝擊，旅遊業有政府幫忙應感恩。

王育敏今日表示，交通部紓困3.0要拖到7月底才推出，緩不濟急，方案內容也不明，而安心旅遊補助上路後，人流集中在部分縣市，導致民眾對補助是「看得到，吃不到」，針對林佳龍日前表示，「疫情衝擊下市場將重新洗牌，業者也該自救」，她表示「難道林佳龍為官之道就是用罵人民、檢討企業的方式來掩飾自己的無能為力？」

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▲▼高鐵,高鐵旅客,乘客,旅客,搭高鐵。（圖／記者李宜秦攝）

▲國內疫情趨緩，搭乘大眾運輸的旅客逐漸增多。（圖／記者李宜秦攝）

對此，蕭博仁表示「這說法太離譜」，他表示，疫情爆發初期，林佳龍就立刻下令停止陸團來台，守住第一道防線，交通部也相繼推出紓困方案，各旅行社都領到十萬到上千萬元不等的紓困金，如今國旅人潮也爆發，「（國民黨團）講的話方向不對」。

蕭博仁說，「我也是旅遊產業人，我認為部長講的話沒有錯」，他表示，疫情衝擊下各行各業都受到衝擊，不是只有旅遊業難做，「市場機制下競爭力不好的就淘汰。講得沒錯啊！只是業界有人會覺得不開心」。

蕭博仁說，近期爭議傳出，不少業者都私下致電給他，急說交通部很關心旅遊業，怎麼還會有人落井下石？他也透露，國民黨團也想找觀光業者開會討論，但找的人多沒有代表性，開會的意義不明，「（王育敏）這樣說真的有失偏頗，疫情下各產業都被衝擊，旅遊業還有政府協助，應該感恩」。

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,旅客,高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲民眾國旅多採自由行，對旅行社而言助益不大。（圖／記者李宜秦攝）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，遭遇百年一次的重大疫情，不是只有台灣的旅遊業很辛苦，但相比他國，我國旅行社確實相對辛苦，以日本為例，當地多以國旅市場為主，即使觀光客不去，內需市場也夠大，反觀我國國旅市場小，也多是自由行為主，旅行社衝擊自然較大。

黃正聰表示，旅行業可利用此機會轉型，過去旅行社業者多是以「代售」業務為主，毛利約10到15％，若擴大經營角色，加入旅宿、銷售產品等業務，營業額也可增至30％，他舉例有業者利用這段時間經營包棟旅宿，抓住自己的經營優勢，成功度過難關。

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,旅客,高鐵假期。（圖／記者李宜秦攝）

▲安心旅遊補助已上路，吸引不少民眾出遊。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局則表示，為協助旅行業者度過疫情困境，本局刻正規劃紓困3.0措施，林部長並已邀集相關旅行公會聽取紓困具體需求，會中公會代表建議針對經營出入境業者持續提供薪資補助，已納入考量，後續將以辦理出入境業務之旅行業為重點紓困對象，相關紓困措施將俟行政院核定後儘速辦理。

觀光局指出，推出安心旅遊後，配合中央流行疫情指揮中心之邊境管制措施開放期程以及透過外交部推動國際合作角度，盼針對疫情控制得宜之時，以吸引國際旅客來台觀光，確保開放國門時，可維持非常安全的旅遊環境，並將以鄰近國家為主，強化各市場宣傳推廣，以安心來台旅遊為主軸，振興國內觀光產業。

另外已於7月1日推出安心旅遊補助計畫，包含團體旅遊及自由行各項獎勵旅遊措施，預計實施4個月，未來是否再延長補助期間，將視預算執行情形滾動檢討。

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