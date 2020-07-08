投22線接26線拓寬有譜　耗資13.5億元打通南北中寮「任督二脈」

▲▼南投縣府將投入13.5億元，進行投22線連接投26線道路拓寬工程，打通南、北中寮「任督二脈」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣中寮鄉因交通不便，南北中寮長期分隔，往來不易，發展也受限，北中寮民生和觀光更有明顯落差，鄉民多年來殷盼拓寬投22線連接投26線，打通交通任督二脈，完善環鄉公路網。

在南投縣縣長林明溱及立委馬文君8年來努力爭取下，終獲交通部公路總局生活圈計畫核定補助3期拓寬經費13億5千萬元經費，其中縣府配合款約2.75億元，為第2期及第3期可於109年12月完成設計，未來如土地能順利取得，預計111年8月可完工。

請繼續往下閱讀...

縣長林明溱8日上午會同立委馬文君、中寮鄉長廖宜賢前往和興村社區活動中心主持「中寮鄉投22線連接投26線道路拓寬改善工程」地方說明會。林縣長說，該道路拓寬工程是中寮鄉民的期待，也是縣府重要施政工作，工程採3期施作方式提報生活圈計畫爭取經費改善，第1期工程正辦理用地徵收作業，第2期及第期工程預計111年8月完工。

為完善中寮鄉環鄉道路網，打通中寮鄉交通動脈，縣府克服財政困難，投入近3億元配合款拓寬投22線，3期工程完成後往來南北中寮不用再繞遠路，南北中寮距離大大縮短，交通時間也減少了，不論利用國6或國3都更加便利，觀光發展更有利，希望鄉親全力配合，讓工程能順利展開，希望能順利於111年8月如期完工，早日打通中寮鄉任督二脈，讓環鄉公路網更完善便利，縮短南北中寮交通時間，助益觀光，促使南北中寮均衡發展。

立委馬文君表示，長期以來交通不便是影響該鄉發展重要因素，南北中寮分隔兩半各自發展，影響整體發展及繁榮，有感於此，8年前與林縣長攜手爭取中央補助打通環鄉道路網，面對近3億元高額自籌款，縣府仍克服困難籌措經費來推動拓寬計畫，顯見縣府對中寮鄉親交通的重視，希望在縣府、公所及鄉親的共同努力下，能在完工後帶動該鄉新的繁榮契機。

工務處表示，投22線拓寬將採地區公路設計標準規劃，原則上有效路寬為9公尺（單向車道寬度3.5公尺），工程儘量避免合法房屋、寺廟、信仰中心、墓塚拆遷及減少生態及環境破壞，滯洪池採路基共構方式，於道路下方設置，減少用地需求，沿線也會視需要設置避車空間，增加行車安全，工程設計也會考量地形、地勢，採取適當工法，減少對環境影響。

另中寮鄉為石虎棲地，沿線也會設置標示提行用路人注意，並建構生態廊道，於石虎出沒路段加裝圍籬防止石虎闖入道路，路側也會社RPG管及護網防止動物墜落側溝，保護石虎生態。工程設計也會儘量參考民眾意見，讓工程更符合地方需求。稍後，工務處長陳錫梧也前往清水村主持該計畫地方說明會。

・狂掃爐烤牛排、螃蟹海鮮、哈根達斯

【更多新聞】

香蕉+豆奶「相蕉豆陣行」！ 集集鎮力推「超營養」組合



繩索「高空攀樹」救援訓練有成 南投消防救難技能更上層樓



14歲少女「處女膜閉鎖」尿不出來、沒月經 「造口」引流1200cc陳年經血