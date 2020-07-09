杏壇芬芳獎中興新村頒獎　南投平和國小補救教學志工團獲獎

▲109年「杏壇芬芳獎」頒獎典禮，平和國小補救教學志工團獲團體軤獎。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

為表彰具有熱忱與貢獻的教育工作者，教育部9日在南投縣中興新村，舉行109年「杏壇芬芳獎」頒獎典禮，包括南投縣旭光高中老師李佩樺、南投高中主任趙錫亮及平和國小補救教學志工團在內，全國共有79位教育人員及9個團體獲獎。

南投縣平和國小補救教學志工團成立於民國94年，主要是由一群平和國小退休教師所組成。因其對孩子的愛未減，對教育的熱忱依舊，要將每位孩子帶上來的想法也一直都在，所以有志一同的再回到平和校園。

晨光有愛、風華再現的「平和國小就教學志工團」，十幾年來無論寒暖，風雨無阻的來到學校，在晨光時間陪伴與引導學習成就低落的孩子，找到解決問題的方法，幫助他們恢復學習信心與增進學習成就，讓學習之路更加順利而充實。

109年「杏壇芬芳獎」頒獎典禮9日上午由教育部國教署署長彭富源主持，南投縣政府教育處副處長王淑玲代表縣長林明溱與會，共同向得獎人表達祝賀之意。

▲109年「杏壇芬芳獎」頒獎典禮，埔里國中精彩梅花扇舞表演。（圖／南投縣政府提供）



王淑玲副處長指出，南投縣長林明溱十分重視教育工作，6日更在縣務會議公開發聲促請中央寬列預算為國中小學教室安裝冷氣，讓學生免於酷暑上課如入火爐般難熬，7日行政院就宣布將補助地方政府7到9成經費，讓全國中小學教室在2022年（111年）夏天全面裝冷氣，她代表縣長，在此感謝所有為教育付出的校長老師學校職工長期來的辛勞與用心，更為南投縣獲獎的優秀老師及團隊感到驕傲與榮耀。



旭光高中李佩樺老師說，在教育現場最讓她震撼的，就是有個學生向她抱怨說「我是考試的機器，不想再每天只是應付考試」，這讓她警覺「是該改變了」，加上看到承擔全校師生重擔的旭光校長何光明身先士卒，主動幫個別弱勢學生尋求補救教學資源，除了積極精進自我教學能力及充實教材外，也努力帶著弱勢學生參加科展增進學習技巧、拓展成長視野，希望讓自己帶的班級每個學生都真正能夠得到適性揚才的最佳學習環境與機會。

▲旭光高中老師李佩樺。

南投高中總務主任趙錫亮，將艱澀的課程轉化成淺顯易懂的內容，上傳YouTube網路，教學影片數量達162部，瀏覽人數也已達30萬人次之多，並利用課餘時間培訓學生，積極帶領有術科傾向學生，參加全國工科技能競賽，獲得該校20幾年來的最佳成績。

▲南投高中老師趙錫亮。



國教署長彭富源表示，感謝各地方政府、學校積極參與推薦，每位「杏壇芬芳獎」得主都有著動人的故事，都是杏壇的好典範，也期盼藉由此獎鼓勵更多教育工作者奉獻心力，創造更美好的教育環境。



典禮中並由彰化高中、旭光高中、埔里國中、營北國中學生帶來精彩表演，還有原住民聲樂家胡待明獻唱，現場氣氛溫馨熱絡。



今年「杏壇芬芳獎」共有183人獲各直轄市、縣市政府、學校推薦，經過2次初審、2次複審，最後共有79位教育人員及9個團體獲獎。其中高中組13人、高職組14人、國中組20人、國小組26人、幼兒園組3人、特教組3人及9個團體。

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