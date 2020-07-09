惡劣錢莊整合運將債務...逼當車奴　「違規」一次還加罰50萬

記者邱中岳／台北報導

北市刑大與中山分局日前接獲報案，有天道盟太陽會成員，專營地下錢莊佯稱替運將整合債務，卻要求對方不准再向其他人借錢，被發現則要罰款50萬元，有運將當初積欠2百萬元債務，因「違約」3次瞬間債務變成350萬元，最後只能當車奴還債。

警方調查，43歲的黃姓男子，平時以天道盟太陽會組長自居，在北投開設中古車行，卻私下經營地下錢莊，佯稱替運將「整合」債務，但規定不准在外面借款，被發現就要加碼罰款50萬元，有運將最後被逼險些想不開輕生。

▲北市刑大破獲太陽會成員從事地下錢莊，假意替運將整合債務，實則高築債務。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，1名56歲的蔡姓運將，當初借款2百萬元，但因被發現在外借款3次還債，遭加碼150萬元，最後積欠債務瞬間高達350萬元，另外還有1名羅姓運將，原本積欠70萬債務，最後也是違規遭加碼，積欠總金額高達150萬元。

如有運將未還款，黃嫌還會教唆旗下小弟將人帶回車行體罰，要求受罰運將在車行門口「半蹲」，讓前來還款的運將心生畏懼，警方在日前前往中古車行逮人，並起獲球棒、帳冊等證物，訊後依照重利、恐嚇、妨害自由以及組織犯罪條例等罪，將黃嫌等7人送辦。

據悉，被害運將共計有30多人，每天都要將開計程車的收入「上繳」給黃嫌，黃嫌每天約進帳3至5萬元，從2019年7月開始，一年間總共獲利多達上千萬，警方也呼籲被害運將勇於出面指認。

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