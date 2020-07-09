26歲男出2百萬搞地下錢莊　借款1萬「每個月還6千」...2年海撈上千萬

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前接獲民眾報案，有地下錢莊在網路上刊登借款廣告，以小額借貸的方式吸引被害人上門，被害人借款1萬元，每10天就要還款2千元，一個月竟然要償還6千元，且該地下錢莊成員平均年紀竟然只有20多歲。

警方調查，26歲的顏姓男子，出資2百萬成立「勇盛理財公司」，但卻私下經營地下錢莊，在網路上主打簡單借款，輕鬆還款」、「史上最低利率，30分鐘火速撥款」誘使缺錢民眾去電詢問，最後以小額放款的方式借款給被害人。

▲北市刑大鎖定顏男專營地下錢莊，以1至3萬不等的小額放款，但月息高達60分。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，顏姓嫌犯等人以1萬至3萬元的小額放款，有不知情民眾向顏姓嫌犯借款1萬元，但每10天就要付2千元的利息，1個月下來光利息就要付6千元，利息高達60分，有需錢孔急的民眾還不出來，生活反而陷入困境。

此外，黃姓嫌犯等人在被害人上門借款時，還要求對方寫下基本資料，內容包括家人、雇主的聯繫方式，只要被害人延遲2天未還款，顏嫌就叫唆小弟打電話給被害人家屬、老闆要求還錢，有被害人因還不出錢來只能被迫跑路。

▲顏姓嫌犯出資2百萬搞地下錢莊，小弟平均年紀20多歲，警方還當場查獲操作槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在日前到顏姓嫌犯等人位於五股的公司逮人，共逮捕顏姓老闆在內等4人，並起獲操作槍1把、子彈4顆、本票以及基本資料表等證物，訊後依照重利、《槍砲彈藥刀械制條例》等罪嫌移送法辦。

警方初步估計，顏姓嫌犯從事地下錢莊約2年時間，不法獲利恐高達上千萬元，但顏姓主嫌等人平均年紀才20多歲，不排除幕後還有藏鏡人，警方也將持續追查，以免更多民眾受害。

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