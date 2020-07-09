失志運將積欠150萬被逼當車奴　花3百買農藥去旅館...「巧遇算命仙」

▲北市1名運將被地下錢莊壓得喘不過氣，買農藥輕生遇到算命仙反救1命。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前破獲1起專挑運將放款，最後強逼運將做車奴還錢，有運將受不了債務壓力，竟然買農藥跑到旅館企圖輕生，但該名運將經過一家算命攤，被算命仙攔下聲稱「你要好過了」，氣得運將拿出農藥怒斥「我都要去死了」，算命仙緊急報警救回男子一命。

警方調查，66歲的羅姓運將，在外積欠70萬元債務，最後債務被某地下錢莊整合，但最後卻被要求償還150萬元，羅姓運將只能當車奴償還債務，每天將載客所得交給地下錢莊，最後逼得羅姓運將走投無路。

羅姓運將在228連假期間，先花3百元購買農藥，最後在北市尋找旅館企圖喝農藥輕生，但羅姓運將把車停好準備走進旅館時，行經1家算命攤，被算命仙攔下聲稱「你要好過了」，讓羅氣得拿出農藥怒斥算命仙。

羅姓運將向算命仙表示，「我都要去喝農藥自殺了，你還說我會好運」，嗆完之後便徒步離開算命攤，算命仙發現狀況緊急報警處理，最後警方趕往旅館將羅姓運將帶回派出所勸說，也順利逮捕經營地下錢莊的7名嫌犯。

據了解，該地下錢莊以中古車行當掩護，專門佯裝替計程車運將處理債務整合，等對方簽訂合約之後，再聲稱運將不能再跟別人借錢，如果被發現要罰款50萬，羅姓運將原本在外積欠80萬元，沒想到卻被加碼到150萬元。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

生火了！連我媽都用到發光

二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

小黃竄巷口被按喇叭超不爽…尾隨衝撞騎士 下車嗆：沒把你撞怎樣就不錯了

夜店外抽黑傘打開一看赫見「三個字」 網傻眼：放回去吧...