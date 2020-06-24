天道盟正義會「胖虎」橫行桃園　搞簽賭撈上億當包租公！警逮17人扣千萬名錶

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊2019接獲情資，天道盟正義會桃園大崙組長綽號「胖虎」的許姓男子（28歲）長期在桃園、中壢地區經營天九牌賭場，並經營網路職棒簽賭，警方估計正義會桃園分會2年內不法獲利超過新台幣1億元。若賭客無法還債，正義會桃園分會大哥胖虎就會叫小弟持槍上門討債，甚直潑漆、撒冥紙砸店，有一對夫妻簽賭積欠上百萬元債務，許男竟叫小弟駕車衝撞被害人住家客廳，手段相當囂張。

▲刑事局偵二大隊宣布破獲天道盟正義會大崙組長「胖虎」暴力討債集團，逮捕17人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲警方起獲市價逾千萬元勞力士、伯爵、沛納海等各式名錶。

刑事局偵二大隊第三隊表示，綽號「胖虎」的天道盟正義會大崙許姓組長在桃園市長期經營網路賭博，及職業天九牌賭場，2年內不法獲利上億，刑事局與新北警海山分局組成專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦。





警方調查，許嫌2019年10月間，因黃姓被害人夫妻積欠上百萬元賭債，許嫌動員小弟包圍黃姓被害人檳榔攤，當場拿走30多萬元新台幣並逼簽200多萬元債務本票，並逼迫被害人交出名下汽車抵債。





天道盟許男並在今年3月吸收未成年中輟生加入幫會，充作該幫派執行家法武將，自己則隱身幕後躲避刑責，3月該幫派小弟駕駛權利車衝撞曾姓被害人住家大門，還囂張把犯案車輛棄置現場，警方偵辦時，許男再推少年出面扛罪。

警方發現，許嫌除暴力討債外也頗有生財之道，他討債賺錢後，把獲利用來購買位於中壢區健行科技大學旁的舊公寓改建分租套房後出租學生牟利，並由沒有幫派背景的親友充當房東收租，意圖隱匿或掩飾其從事特定犯罪之不法所得，轉為合法收入規避警方查緝。

刑事局22日持桃園院檢搜索票、拘票，同步拘提「天道盟正義會」許姓大哥及其心腹王姓幫眾等17名幫眾到案，並查扣勞力士綠水鬼、沛納海10只市價上千萬元名錶及相關證物，還有贓款現95萬、子彈5顆、模擬槍、武士刀等贓證物。

警方並查扣許姓組長高檔TOYOTA Alphard座車、犯罪所得所購買舊公寓兩間，全案依組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移請臺灣桃園地方檢察署偵辦。

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