「兒子」來電哀嚎求救　父狂奔郵局匯款90萬...警一句話點醒他

記者邱中岳／台北報導

北市1名父親接獲假冒兒子電話，聲稱自己被打、不停哀嚎，並要父親匯錢贖人，父親信以為真跑到郵局提領90萬元鉅款返家，但行員驚覺有異通知警方，警方趕往郵局勸說父親打給兒子，才確認自己險遭詐騙。

警方調查，59度朱姓父親，日前接獲詐騙集團假冒兒子來電，電話中假兒子不斷哀嚎，並佯稱「我幫人作保向地下錢莊借錢，現在對方跑了，被錢莊強押毆打」，要朱父匯款90萬元才可以放人。

▲父親接獲假兒子來電聲稱遭強押毆打，嚇得到郵局匯款90萬遭阻止。（圖／記者邱中岳翻攝）

朱父獲悉後趕忙帶著印章存摺跑到郵局提領90萬元，行員發現朱父神色慌張，且不斷講電話，所以緊急通知文山第一分局木新派出所警員劉欣怡、呂楚霖到場處理，警員一聽就知是詐騙。

警方隨即阻止朱父匯款，並不斷安撫朱父情緒，最後要朱父打給兒子確定是否遭強押，朱父聯繫兒子，確認兒子並沒有遭到強押毆打，這才相信原來自己遭詐騙，最後才安心的返家。

▲詐騙集團喬裝兒子打給父親宣稱遭錢莊押走，父親到郵局匯款遭行員識破報警。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方不放心也陪同朱姓父親返家，並向朱父以及妻子表示，這就是傳統的詐騙，希望對方不要落入詐騙集團的陷阱，如果有疑問，也可以撥打 165反詐騙諮詢專線或警察局110專線報案查證。

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