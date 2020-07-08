夜店外抽黑傘打開一看赫見「三個字」　網傻眼：放回去吧...

▲網友在夜店門口的傘桶抽走1把黑傘擋雨，打開一看竟寫著「金寶山」。（圖／畫面翻攝臉書《爆怨公社》）

記者邱中岳／台北報導

有網友在臉書社團《爆怨公社》上傳一段影片，且還貼文寫道，「是誰帶這隻傘去夜店喝酒啦」，文中還說，下午打開傘晾乾，仔細一看黑色傘上竟寫著三個字「金寶山」，該網友雖然表示沒甚麼忌諱，但還是直呼，「傻爆眼，怎麼會拿到這個啦」。

該名網友在3日上傳一段影片到臉書社團《爆怨公社》，文中寫道「到底是誰帶這支雨傘去夜店喝酒啦」，自述每次下雨到夜店喝酒，雨傘都會被別人拿走，當場就變成雨傘交換大會。

該名網友還說到，當天凌晨喝完酒後，意料之中雨傘又不見了，所以隨機抽了一隻一樣的黑色雨傘離開，但直到下午要將雨傘打開晾乾時，當場「傻爆眼」，發現雨傘上面竟然寫著3個大字「金寶山」。

該名網友事後拍下雨傘影片上傳臉書社團《爆怨公社》，並說到，「我我是沒有什麼忌諱～只是怎麼會拿到這個啦」，有網友也紛紛在下面留言，「這應該只能在室內開傘喔」。

另外還有網友也留言說到「小倩在裡面」、「夜店還是夜總會」、「有走對夜店嗎」等語，但也有網友好心提醒「放回去吧」，但在夜店外抽雨傘變成這樣，恐怕也是該名網友是料未及的。

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