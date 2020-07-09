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高雄刑警大隊強勢掃黑　7天內破獲5個幫派犯罪組織

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▲▼ 高雄刑大掃黑 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄刑大掃黑共破獲5個幫派犯罪組織。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市警察局執行「全國同步掃黑專案行動併同打擊地下錢莊專案」，強化防疫治安，嚴打吸血黑幫，根據警方了解，今年受疫情影響，連帶影響各類經濟活動，導致個人短期資金不足現象，並轉向「地下錢莊」借高利貸，從1日到7日，動員刑事警察大隊暨各分局同步針對高雄市重點幫派組合及近期曾涉案之暴力犯罪集團，以「系統性掃黑」強力打擊、全力掃蕩黑幫，共破獲幫派犯罪組織5案犯嫌44人、打擊地下錢莊15案犯嫌35人、查緝槍械2案3把非制式短槍。

▲▼高雄刑大掃黑 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄刑大掃黑共破獲5個幫派犯罪組織。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據警方的統計，高雄刑大查緝犯罪集團執行成果如下，林園分局偵辦一起暴力犯罪集團，主嫌長期從事經紀公司經紀人工作，因為主嫌和公司從業人員有債務糾紛，去年11月到今年1月間不時糾眾以毆打被害人及其配偶方式討債，並強迫開立10萬元本票。本案經林園分局專案小組報請臺灣高雄地方檢察署檢察官鄭博仁指揮，兵分多路於專案期間將黃嫌及12名成員拘提、通知到案說明，並查扣球棒2支、鋁棒1支、鐵棍1支等證物。

另一件案件為，刑事警察大隊偵五隊偵辦以蘇姓嫌犯為首之暴力犯罪集團，主嫌於108年5月及109年3月間，在高雄小港區以暴力圍事方式向按摩業者索取「保護費」，被害人不從即遭該不法集團毀損店面，並恐嚇會持續前來砸店鬧事，讓店家無法營業。

▲▼高雄刑大掃黑 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄刑大掃黑共破獲5個幫派犯罪組織。（圖／記者黃子倩翻攝）

刑警大隊偵查第七隊偵辦以儲姓嫌犯為首之暴力犯罪集團，主嫌107年12月底替他人喬債時，因不滿李姓女被害人不從，持槍當面對空射擊恫嚇，致被害人心生恐懼而委屈就範，這起案經刑事警察大隊專案小組報請臺灣橋頭地方檢察署檢察官嚴維德指揮，於專案期間將儲嫌及7名成員拘提到案說明，並查扣空氣槍、球棒、鋤頭柄、K盤等證物。

另外在前鎮分局也偵辦以林姓主嫌為首之暴力犯罪集團，主嫌從事地下錢莊，再趁被害人需要用錢時，以日會、週會及月會等互助會方式，抽取高額利息或貸予金錢收取高達每月300%之利息，迫使多名被害人陷入無力支付高額利息窘境，林嫌即指使組織成員強押被害人以毆打、恐嚇、住家潑漆及控制行動等方式，逼迫其就範。

▲▼高雄刑大掃黑 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄刑大掃黑共破獲5個幫派犯罪組織。（圖／記者黃子倩翻攝）

仁武分局則偵辦胡姓主嫌為首的暴力犯罪集團，主嫌109年2月因與集團成員在街頭爭執，胡嫌即糾集幫眾至被害人住家前以球棍砸毀被害人所有的自小客車；109年3月初因集團成員與前男友感情糾紛，即率領幫眾至被害人住家前揚言炸毀該住處，且手持西瓜刀砍殺被害人，遭被害人家人共同阻止後，手指遭到挫傷，又向被害人強逼索取新臺幣20萬元和解金，最後在警方取締專案期間將胡嫌及7名成員拘提到案，並查扣木棍2支、警棍1支等證物。

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