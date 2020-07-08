偷30支名錶辯「臨時起意」　穿牆盜遭起底...警追背後同黨

▲尤姓穿牆盜曾在6年前剪破鐘錶行屋頂鐵皮偷30隻名錶，因生意不順又鎖定當鋪行竊。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前鎖定1名竊嫌，從中山區1家當舖偷走勞力士等名錶，害店家共計損失90萬元，最後跑到高雄悠閒釣魚被逮，警方追查發現該名嫌犯竟是慣竊，曾在6年前因撬開鐘錶店鐵皮屋頂，鑽入店內偷走30支名錶，共計價值約3百萬元。

據了解，54歲的尤姓嫌犯，2020年6月騎腳踏車經過1家當舖，「臨時起意」從當鋪側門破壞木板隔間，敲破玻璃後利用釣魚方式，偷走店內12隻勞力士等名錶、珠寶，變現後花22萬購買BMW名車逃往高雄躲藏。

警方事後在高雄逮人，又發現尤姓男子曾涉及多起竊盜案件，其中包括在2014年間，先到北市1家鐘錶行，利用尖嘴鉗破壞屋頂鐵皮屋，並闖入偷走勞力士等30支名錶，店方當時估計總價值超過3百萬元。

尤嫌後來又闖入另家精品店，偷走店內總價超過80萬元的名牌包，最後遭警逮捕鋃鐺入獄，出獄後曾在萬華地區擺地攤，但是因生意不好最後虧損，所以只好再重操舊業當起「穿牆盜」。

據悉，尤姓慣竊育有3名子女，離婚後與大兒子同住，為了養活自己所以鋌而走險，但他在高雄落網時，辯稱是騎乘腳踏車經過當鋪臨時起意的，警方懷疑嫌犯後面還有同黨配合，將後續追查是否有其他人涉案。

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