懷疑她偷吃！桃園醋夫打死「小20歲妻子」懊悔痛哭　兒子還不滿周歲

▲桃園市龜山區7日發生林姓男子私下懷疑曾姓妻子外遇，徒手並持棍棒等棒毆打妻子致死，警方將人犯送往偵查隊偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局7日晚間接獲醫院通報，女子疑似遭毆打傷重不治，警方趕抵醫院將陪在身旁的林姓男子拘捕到案，林男坦承因夫妻起口角，氣憤之下持棍棒毆打妻子傷重致死。初步調查，由於林男與妻子相差20歲，林因懷疑妻子外遇而起口角，失手將妻子毆打致死，警方全案依家暴傷害致死移送桃檢偵辦。

▲桃園市龜山區7日發生火爆林姓人夫持棍棒毆打曾姓妻子致死，命案現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）



據指出，58歲的林姓男子有重聽並領有殘障手冊，平時擔任清潔工，公司有派任工作才有工作，目前待業中，2人結婚1年，育有1名未滿周歲兒子，案發後已由市府社會緊急安置；林男因與妻子相差20歲，平時常在外工作，林男經常起疑妻子有外遇，心裡始終認為妻子背叛。

▲桃園市龜山區7日發生火爆林姓人夫持棍棒毆打曾姓妻子致死，曾女臉書照片。（圖／翻攝自死者臉書）

7日晚間7時許夫妻倆再度發生口角，林男一氣之下徒手朝曾女臉部痛擊，還持棍子朝頭部痛毆好幾下，曾妻當場倒地昏迷，林見妻子昏迷，趕緊找來救護車送醫急救，院方發現曾女頭部大量傷勢，全身也有多處擦挫傷，疑似遭家暴通報轄區警方處哩，警方到場後，曾女被宣告傷重不治，林男在旁大聲哭泣，警方確認曾男身分後帶回派出所偵訊。

▲桃園市警局龜山警分局大林派出所所長鄭純家說明案發經過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林男坦承，因夫妻發生口角，一時氣憤下痛打妻子，沒想到造成妻子死亡，事後非常懊悔；據指出，死者承租房東也透露，夫妻倆向他承租房屋多少有接觸，但當事人平日行為並不清楚，龜山警分局偵訊後除報請桃園地檢署檢察官相驗釐清死因外，依家暴傷害致死罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局龜山警分局查扣林男打死曾女棍棒凶器。（圖／記者沈繼昌翻攝）



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