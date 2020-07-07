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帳號消失193萬！　10年閨蜜早收口袋...還傳「靠頭親密床照」嗆正宮

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▲閨蜜不但借錢不還，還睡了老公，讓王小姐痛苦必痛哭。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲閨蜜不但借錢不還，還睡了老公，讓王小姐痛苦痛哭。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

河南省鄭州一名王小姐有一位認識10多年的閨蜜，近來發現老公從去年開始偷偷借錢給對方，總共金額達46萬人民幣（約193.2萬元新台幣），沒想到閨蜜不但不還錢，還傳了親密床照，讓她氣哭「我都沒法活了」。

根據看看新聞報導，王小姐表示，和閨蜜交情長達10多年，最近發現帳戶錢越來越少，追問下才得知，原來閨蜜從去年開始，就一直向老公借錢，而且都沒有還過。

▲閨蜜不但借錢不還，還睡了老公，讓王小姐痛苦必痛哭。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

王小姐老公透露，第一次借了有15、6萬元人民幣（約63-67.2萬元新台幣），被老婆發現之後，去向閨蜜討錢，對方表示願意賣房子還錢，但是需要資金周轉，所以才又再次借給對方31萬元人民幣，總共借了46萬元人民幣，部分更是他貸款來的資金。

王小姐之後自行去要錢，不料閨蜜卻突然傳來一張床照，而且主角正是閨蜜和自己的老公，兩人親密的頭靠頭，對著鏡頭露出甜笑，「每次看到照片，我都不想活了，感覺天塌了，十多年的朋友，她竟然這樣對我」。

王小姐老公坦承，「沒經受住誘惑，只出去了一次」，每次開房都是借錢女子主動提出的，約了好多次，自己並不喜歡對方，只是偶爾出去一次而已。面對老公的不忠，王小姐最後選擇了原諒老公，因為借出去的錢遲遲要不回來，他們目前只能先舉債維持生意。

▲閨蜜不但借錢不還，還睡了老公，讓王小姐痛苦必痛哭。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

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