已婚女上網買超音波照騙18歲男友負責　DNA驗親發現...孩子是老公的！

▲女子為了讓小男友負責，竟然上網買超音波照騙他。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名32歲女子雖然已婚並育有3名子女，然而卻愛上工作場合認識的18歲嫩男，發生性關係後為了留住對方，竟然上網買嬰兒超音波照片騙對方負責，而事情被丈夫發現後又假裝自己是被性侵，近來因為詐欺罪被判入獄。

英國《太陽報》報導，32歲女子道森(Sarah Dowson)2014年5月在餐廳工作時與18歲男同事巴斯汀(Joseph Bastin)外遇並且發生關係，對方2016年2月想要結束關係，她為了挽留情郎竟然謊稱懷了對方的孩子，於同年11月產下一名男嬰後，還向對方母親索取贍養費。

巴斯汀家人為了確定嬰兒身分要求道森進行親子鑑定被拒絕，便前往警局報案，沒想到對方卻反告自己是被性侵。另一方面，道森為了安撫丈夫湯瑪士(Thomas Dowson)，謊稱自己一直遭到巴斯汀騷擾，讓對方相信她被性侵的說法並且予以支持。

本案近來開庭，小孩的親子鑑定結果證實是湯瑪士的孩子，才終於戳破道森多年來謊言，並找到她在eBay上購買嬰兒超音波照的證據，以及竄改她與巴斯汀間的對話紀錄，讓訊息看起來像對方坦承有過性侵，多項惡行被法院判處3年半有期徒刑，而成為幫兇的湯瑪士也被控罪，判處9個月刑期、緩刑18個月。