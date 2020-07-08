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懷疑小20歲嫩妻外遇！「瘦小莽夫」揮棒毆殺…遭逮神情憔悴：沒想到她會死

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▲▼桃園龜山，莽夫懷疑小20歲嫩妻外遇，錯手打死妻子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲身形瘦小的林男走下警車時步履蹣跚、神情憔悴。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市龜山區7日晚間發生莽夫毆妻致死案。警方初步調查，林姓男子懷疑年輕的曾姓嫩妻有外遇，雙方晚間7時許在萬壽路二段住處爆發激烈口角，林男一時氣憤，先是徒手痛毆妻子一陣，再抄起棍棒將妻子打成重傷。事後曾女送往醫院搶救，惟傷勢過重宣告不治，警方獲報後也立即到醫院逮人，全案依殺人罪嫌究辦。

警方指出，涉嫌殺人的林男58歲，與38歲的曾女結婚共組家庭，2人婚後還育有一名子女，但由於年齡差距20歲，夫妻倆頻繁發生爭吵。近日，林男懷疑年輕貌美的曾妻在外有了小王，7日晚間7時許，2人再次為了外遇一事而爆發激烈爭吵，林男怒不可遏，憤而徒手毆打妻子，接著再拿起棍棒一陣痛毆，直到發現妻子奄奄一息後才驚覺事態嚴重，急忙將她送往醫院救治。

無奈曾女傷勢過於嚴重，到院經搶救後仍是回天乏術，當即宣告不治身亡。警方獲報後也立即前往醫院將林男拘提到案。身形瘦小的林男走下警車時步履蹣跚，雙手、雙腳上銬不發一語，神情顯得相當憔悴。龜山分局大林派出所所長鄭純家表示，林嫌初步供稱自己是失手才會打死妻子，萬萬沒料到妻子竟會因此殞命，事後感到非常懊悔；後續檢警也將相驗曾女遺體釐清死因，目前全案依照殺人罪嫌究辦。

►快訊／活活打死妻！桃園火爆男疑妻外遇　棍棒狂毆送醫不治

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▲▼桃園龜山，莽夫懷疑小20歲嫩妻外遇，錯手打死妻子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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