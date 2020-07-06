　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男白天在老街溪橋連丟2包垃圾　清潔人員拍照舉發開罰1200

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市一名男子5日上午在中壢區老街溪環保橋上往橋下丟垃圾，被橋下清潔人員目睹以手機拍攝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一名男子5日上午在中壢區老街溪環保橋上往橋下丟垃圾，被橋下清潔人員目睹以手機拍攝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

由桃園市政府水務局委外的清潔人員5日上午在老街溪畔清理垃圾作業，橋上有名年約60餘歲男子竟公然從橋上往橋下丟垃圾，而且連丟2包，橋下清潔人員目睹時以手機拍攝，隨後通報市府環保局，稽查人員據報在附近找尋影片中人，果然在附近查獲男子，這名男子也坦承有丟垃圾，環保局則當場開罰1千2百元。

桃園市環保局稽查大隊大隊長羅文林指出，5日根據水務局提供資訊，這名男子從老街溪環保橋往橋下丟垃圾，稽查大隊人員立即到場搜查，男子也坦承丟垃圾，當場依據廢棄物清理法開出1200元罰單。

▲桃園市一名男子5日在中壢區老街溪環保橋上往橋下丟垃圾，事後被稽查人員查獲開單告發。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一名男子5日在中壢區老街溪環保橋上往橋下丟垃圾，當事人被查獲後在罰單上簽名。（圖／記者沈繼昌翻攝）

羅文林表示，環保局配合水務局用心清理桃園市境內每條溪流河川，環境要靠全體市民維護，請市民朋友千萬不要任意將垃圾丟到河川中造成環境汙染，這名男子大概沒想到丟垃圾行為剛好被清潔人員發現還拍攝存證。

市府水務局也呼籲，愛護地球人人有責，市民若要丟垃圾應丟在垃圾桶或垃圾車內，若在河川溪流亂丟垃圾，最高將可開罰6千元，若發現河川有汙染或死魚等問題情況，可透過1999專線通報，水務局將迅速到場處理。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►亂彈菸蒂引發隔鄰火警　工人辯：不是我丟的…被驗出DNA打臉

►剛結束保護管束…又連續闖空門盜百萬財物　慣竊落網判處1年2月

►拳打、棒毆再刀刺！13歲兒被管教狂回嘴滿身傷　桃園火爆老爹下場曝

ET快訊
快訊／執行長正宮首露面！衛生局女輕生亡　她煎熬憔悴回應了
蘇花改第一張龜速罰單！賓士男「太緊張」只開46公里…無照下場
快訊／掀裙當眾裸下體...假Coser妹到案了！派出所製作筆
1280月票搭到「3千元↑」要查旅遊軌跡　柯文哲：資源要合理
快訊／海陸翻艇點水深僅「150公分」　海軍公布致命因素
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

關廟4死慘案疑縱火嫌犯畫面曝！「單車把手提袋」成關鍵　右手掌有灼傷痕跡

複製悠遊卡「儲金翻倍！」2外籍女誤觸法不起訴　台灣夫妻詐114元要寫悔過書

她臉書PO「政府出口800萬口罩到日本」遭罰8千　法院一查「是真的」判免罰

嘉明「妹池」百人紮營亂象　台東林管處：不在國家步道範圍內無法管

長照執行長正宮首曝光！衛生局女輕生亡　她煎熬憔悴：沒有想到

蘇花改第一張龜速罰單！　賓士男「太緊張」只開46公里...無照駕駛下場慘

PF32「下空任人拍」！假Coser妹失聯一夜　臉書154字放話：歡迎記者來捕捉我

快訊／PF32掀裙「當眾裸下體」...假Coser妹到案了！派出所製作筆錄中

桃園男白天在老街溪橋連丟2包垃圾　清潔人員拍照舉發開罰1200

慘遭橡皮筋套脖...小黃狗「頸部一圈」超深勒痕！他秒奔救援：不救頭會斷掉

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

絕景！他空拍沉睡的舊蘇花公路　懸崖峭壁+蔚藍海...網：台灣好美

她親手納棺自己母親「面對死亡」　26歲正妹禮儀師：最可怕的是後悔

3招對付小朋友公共場合發脾氣 嘗試轉換環境、接納孩子的情緒

李紫婷開全麥飆《煎熬》爆哭　火箭少女101改編合唱團歌曲...驚呆全場!!

躲太陽！3警騎車停陰影處未靠邊 民眾怒檢舉：全都冰淇淋做的？

關廟4死慘案疑縱火嫌犯畫面曝！「單車把手提袋」成關鍵　右手掌有灼傷痕跡

複製悠遊卡「儲金翻倍！」2外籍女誤觸法不起訴　台灣夫妻詐114元要寫悔過書

她臉書PO「政府出口800萬口罩到日本」遭罰8千　法院一查「是真的」判免罰

嘉明「妹池」百人紮營亂象　台東林管處：不在國家步道範圍內無法管

長照執行長正宮首曝光！衛生局女輕生亡　她煎熬憔悴：沒有想到

蘇花改第一張龜速罰單！　賓士男「太緊張」只開46公里...無照駕駛下場慘

PF32「下空任人拍」！假Coser妹失聯一夜　臉書154字放話：歡迎記者來捕捉我

快訊／PF32掀裙「當眾裸下體」...假Coser妹到案了！派出所製作筆錄中

桃園男白天在老街溪橋連丟2包垃圾　清潔人員拍照舉發開罰1200

慘遭橡皮筋套脖...小黃狗「頸部一圈」超深勒痕！他秒奔救援：不救頭會斷掉

《絕地求生》PCS1 洲際賽落幕各賽區冠軍出爐　大陸賽區再度稱霸亞洲

陳偉殷提點投球技巧　黃勃睿通過測試盼為父圓夢

關廟4死慘案疑縱火嫌犯畫面曝！「單車把手提袋」成關鍵　右手掌有灼傷痕跡

新iPhone盒裝傳「省充電器」　蘋果問卷透端倪

閎康6月營收年成長16.49%「再創歷史新高」！AI、5G維持量能　半導體需求續增

高捷祭出4大優惠！連結指定帳戶最高回饋50%LINE點數　9天加碼再抽50點

DD52粉紅梅花人氣女孩去超商挖寶⋯最愛泰山冰鎮系列分享酸甜好滋味　

央行6月外匯存底4886億美元續創新高！外匯局長：有進場調節匯率

水深「150公分」釀2陸戰隊員溺斃？　海軍補充：最深達10公尺

七七抗戰週年　台東榮服處關懷抗戰老兵

社會熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

假coser妹身分曝光　警通知到案

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

執行長130秒爆哭錄音檔曝

「富不過三代」深植　王文洋告家族7人侵4億美遺產

與執行長曝光！外遇前後「2模式切換哄騙」

9大2小卡電梯　維修員慢到還嘻笑

《國光幫幫忙》混血辣模仙人跳富商　下場出爐

台南清潔隊員「溜班」回家休息長達10年！

衛生局女成玩偶墜樓亡！執行長夫妻曾「分別提告」

78歲婦開車板橋失控暴衝　21歲男大生噴飛倒臥血泊亡

更多熱門

相關新聞

影／謊稱結婚卻搶銀樓金飾　男子逃亡3小時落網

影／謊稱結婚卻搶銀樓金飾　男子逃亡3小時落網

桃園市中壢區中平路銀樓3日發生銀樓搶案，涉案宋姓男子佯稱要與廈門多金未婚妻結婚挑選金飾，但卻趁店員回身拿金飾時，瞬間搶走櫃台價值17萬餘元金飾逃逸，警方專案小組3小時後在台中市霧峰查獲宋男到案，但金飾已遭變賣，宋男偵訊時坦承缺錢才預謀犯案，警方4日依奪罪嫌將宋男移送桃檢偵辦。

影／吸笑氣開車撞進聯結車底　男被救出辯失憶

影／吸笑氣開車撞進聯結車底　男被救出辯失憶

影／桃園男與女友爭吵　員警遭持空氣槍追趕

影／桃園男與女友爭吵　員警遭持空氣槍追趕

為錢爭執竟縱火　女子慘遭毀容判賠735萬

為錢爭執竟縱火　女子慘遭毀容判賠735萬

不爽女友移情別戀　男子臉書貼文中傷挨告

不爽女友移情別戀　男子臉書貼文中傷挨告

關鍵字：

桃園男老街溪亂丟垃圾

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

網紅開箱豪宅！驚見「甜笑馬尾妹」　網歪樓...跪求IG

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

衛生局女員工千字痛訴後亡　3周前剛辦器捐

執行長認外遇！墜樓女「5年前服務畫面」曝光

男友嶺新訓只帶500元　她心急：苦的是我啊

炸薯條用錯油！74歲嬤煙霧中毒亡

更多

最夯影音

更多
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

宇宙非常省「一個月電費30塊」　「日記本寫超密麻」曾之喬大傻眼

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

吃屎哥突強吻法拉利姐　霸氣告白：婷婷我喜歡你

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

彰化阿公「龜速穿越馬路」倒垃圾　2機車嚇到慘摔...他轉頭看：？？？

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

被網友取笑...他1年怒減23公斤！　靠「有氧+重訓」成功瘦身成鮮肉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面