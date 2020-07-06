桃園男白天在老街溪橋連丟2包垃圾　清潔人員拍照舉發開罰1200

▲桃園市一名男子5日上午在中壢區老街溪環保橋上往橋下丟垃圾，被橋下清潔人員目睹以手機拍攝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

由桃園市政府水務局委外的清潔人員5日上午在老街溪畔清理垃圾作業，橋上有名年約60餘歲男子竟公然從橋上往橋下丟垃圾，而且連丟2包，橋下清潔人員目睹時以手機拍攝，隨後通報市府環保局，稽查人員據報在附近找尋影片中人，果然在附近查獲男子，這名男子也坦承有丟垃圾，環保局則當場開罰1千2百元。

桃園市環保局稽查大隊大隊長羅文林指出，5日根據水務局提供資訊，這名男子從老街溪環保橋往橋下丟垃圾，稽查大隊人員立即到場搜查，男子也坦承丟垃圾，當場依據廢棄物清理法開出1200元罰單。

▲桃園市一名男子5日在中壢區老街溪環保橋上往橋下丟垃圾，當事人被查獲後在罰單上簽名。（圖／記者沈繼昌翻攝）

羅文林表示，環保局配合水務局用心清理桃園市境內每條溪流河川，環境要靠全體市民維護，請市民朋友千萬不要任意將垃圾丟到河川中造成環境汙染，這名男子大概沒想到丟垃圾行為剛好被清潔人員發現還拍攝存證。

市府水務局也呼籲，愛護地球人人有責，市民若要丟垃圾應丟在垃圾桶或垃圾車內，若在河川溪流亂丟垃圾，最高將可開罰6千元，若發現河川有汙染或死魚等問題情況，可透過1999專線通報，水務局將迅速到場處理。

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