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影／偵查佐暗槓詐欺案35萬「家裡有急用」　貪汙罪起訴檢方請求減刑

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局陳姓偵查佐遭指控，去年兩度未將查獲詐騙集團車手詐騙款項繳至桃檢贓物庫，經警局內部查出陳涉嫌侵吞多達35萬元；桃檢偵訊時陳坦承犯行且主動繳回犯罪所得，6日偵結依貪汙治罪條例提起公訴，因陳偵訊時已坦承自白且繳回犯罪所得35萬元，檢察官建請法院依貪污治罪條例減輕其刑。

▲桃園市中壢警分局陳姓偵查佐今年4月偵辦詐騙集團車手案件時，涉嫌侵吞多達35萬元贓物被內部查獲，桃檢6日偵結依貪汙罪嫌起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢警分局陳姓偵查佐今年4月偵辦詐騙集團車手案件時，涉嫌侵吞多達35萬元贓物被內部查獲，桃檢6日偵結依貪汙罪嫌起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

檢警調查，34歲的陳姓偵查佐在2019年9月間，查獲詐騙集團李姓車手提領贓款，當場扣得37萬5千元等贓款，另在同年12月間，查獲徐姓少年擔任詐騙集團車手提款，當場扣得現金47萬元等贓款，總計84萬5千元扣押贓款均交由陳姓偵查佐保管，未料陳在9月23日將李姓詐騙車手詐騙款項辦理繳入桃檢贓物庫時，僅入庫22萬5千元，其中15萬元不知去向，同年12月9日將徐姓車手扣押贓款辦理繳庫時，僅入庫27萬元，其中20萬元也不知下落。

桃檢指出，中壢警分局事後進行內部稽查時，比對扣押清冊後發現陳姓偵查佐短報35萬元贓款，懷疑陳姓偵查佐貪汙報請桃檢肅貪組檢察官葉益發偵辦，陳在偵訊時自白坦承因家中有急用，一時失慮挪用贓款35萬元，事後已全數繳回，並主動請辭警察職務。

桃檢偵訊時，陳均坦承犯行，檢察官念其犯後態度良好，且已主動繳回犯罪所得，6日偵結依貪污治罪條例第6條第1項第3款侵占職務上持有非公用私有財物罪嫌提起公訴，並建請法院依貪污治罪條例第8條第2項前段減輕其刑。

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