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外遇生2娃女醫被趕出夫家　「情人」秒選回歸家庭更慘結局曝光

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記者黃翊婷／新北報導

已婚的江姓女醫生因為打羽球戀上程姓教練，6年間產下2名子女，後來不僅被丈夫抓包，還被程妻提告求償110萬元，失去原本的家庭，「戀人」也選擇回到妻子身邊，相當於是人財兩失。更慘的是，新北地院法官認為江女的行為的確侵害程妻的配偶權，日前裁定應賠償81萬5200元，全案仍可上訴。

▲▼示意圖,性侵,焦慮,鬱悶,情緒,絕望,蕭條,害怕,危險,女,獨（示意圖／123RF）

▲江女自曝外遇的事情被抓包後，受到婆家嫌棄。（示意圖／123RF，與本案無關）

在某醫院擔任消化內科主治醫生的江女與同為醫生的丈夫育有2名子女，2019年4月間丈夫無意間發現程男竟然帶著自家一對兒女外出旅遊，覺得很奇怪，於是偷偷採集孩子的DNA送交親緣鑑定，這才揭穿這段長達6年的畸戀。

擔任物理治療師的程妻得知丈夫外遇，一氣之下對江女提告求償。她在判決書中主張，與丈夫結婚長達20年，同樣育有2名子女，哪知道對方會因為羽球運動發展出婚外情，「他們在2013年8月9日至2019年8月7日間經常相約出遊，進而發生性行為產下2名未成年的子女」，讓她大受打擊，光是進行心理諮商就花了10萬元的醫療費用，加上非財產上的損害100萬元，總計求償110萬元。

▲家庭，夢想，運動，羽球。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲江女與程男是因為打羽球結識。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

江女則辯稱，她與程男的確有在上述期間交往過，且產下2名子女，但一切都是男方先示意婚後感情生活不睦，甚至已經在計畫離婚，才會誤信，「我並沒有想破壞她的家庭之意，交往的事情曝光之後，程男回歸家庭，我卻遭婆家嫌棄，目前獨自在外租屋扶養孩子們」，況且交往期間大多都是由她支付開銷，包含孩子們的扶養費用，非財產上的損害一口氣求償100萬元實在是太高了，應該以20萬元為宜。

新北地院法官認為，程妻與丈夫結婚20年，得知婚外情的事情大受打擊，導致思緒混亂，憤怒與自責交替出現，2019年10月間接受個別心理諮商，這部分有相關治療評估證明；加上江女的行為的確嚴重侵害她的配偶權，衡量雙方身分、地位以及經濟收入等因素，最後裁定應賠償81萬5200元較為適當，全案仍可上訴。

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