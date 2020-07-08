「三進三退」大禮回北港朝天宮進香　數萬信眾擠爆廟埕夾道迎駕

記者蔡佩旻／雲林報導

迥異於各媽祖廟鑼鼓喧騰的進香活動，苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，縱跨中部苗、中、彰、雲四縣，信眾跟隨長途跋涉，今日凌晨3時白沙屯媽祖鑾轎由雲林縣虎尾農工出發，上午抵達北港鎮新街北辰派出所停駕，並與搭乘遊覽車的信徒會合整隊後，繞行北港市區，北港民眾夾道歡迎白沙屯媽祖鑾駕回北港朝天宮進香，媽祖鑾轎於上午10點半進入北港朝天宮。

▲8日上午約10點半白沙屯媽祖鑾轎行三進三退禮後，衝進朝天宮駐駕。（圖／記者蔡佩旻攝）

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苗栗拱天宮白沙屯媽祖鑾轎在上萬名信徒與各種民俗陣頭前導下，再從北港警分局北辰派出所起駕，浩浩蕩蕩往朝天宮邁進，當鑾轎進入中山路時鞭炮聲響徹雲霄，整條道路擠滿恭迎白沙屯媽祖鑾駕人潮，熱鬧非凡，北港朝天宮周圍擠滿數萬信眾。

▲8日上午約10點半白沙屯媽祖鑾轎行三進三退禮後，衝進朝天宮駐駕。（圖／記者蔡佩旻攝）

約上午10點半白沙屯媽祖鑾轎行三進三退禮後，衝進朝天宮駐駕，廟方人員以雙手高捧，請出轎內的「白沙屯媽」金身，入朝天宮正殿神龕內安座，北港地區許多民眾也抵朝天宮參拜回娘家的「白沙屯媽」。白沙屯媽祖進香信徒齊集於朝天宮廟埕，預計11點敬備豬羊牲禮，舉行祝壽大典儀式。

▲8日上午約10點半白沙屯媽祖鑾轎行三進三退禮後，衝進朝天宮駐駕，數萬信眾包圍北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）





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